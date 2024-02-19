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الشركة الجزائرية لتأمين و ضمان الصادرات :رفع رأسمال الشركة إلى 10 مليار دج يضمن مرافقة أكبر للمصدرين

  أدرج يـوم : الإثنين, 19 فيفري 2024 17:09     الفئـة : اقتصــاد

وهران - أكد المدير العام للشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات، زهير العايش، اليوم الإثنين بوهران أن رفع رأسمال الشركة الى 10 مليار دج بداية السنة الجارية سيساهم في مرافقة أكبر للمصدرين الجزائريين.

وأبرز السيد العايش في تصريح للصحافة على هامش ملتقى جهوي للمصدرين بناحية الغرب الجزائري الذي نظمته المديرية الجهوية للتجارة و ترقية الصادرات أن الدولة قررت رفع رأسمال الشركة من 3 مليار دج إلى 10 مليار دج، 40 بالمائة منها مساهمة من الخزينة العمومية من أجل مواجهة المخاطر التي تأثر على عمل المصدرين.

وأشار إلى ان الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات تقدم خدمات كبيرة للمصدرين الجزائريين ضمن سياسة السلطات العمومية لتشجيع الصادرات خارج المحروقات ومنها تأمين المنتجات المصدرة و توفير بنك معطيات دولي حول مختلف المؤسسات و المتعاملين في العالم من خلال عضويتها في شبكة دولية تضم شركات تأمين دولية كبرى.

من جهته، أكد ربيعي محمد إطار بوزارة التجارة و ترقية الصادرات أن الدولة رفعت مؤخرا من الإعانات الموجهة للمصدرين خارج المحروقات من خلال تفعيل أبواب جديدة في مجالات عمل الصندوق الخاص لترقية الصادرات تسمح بتوفير تعويضات إضافية للمصدرين تمكنهم من دخول أسواق جديدة وبعيدة بينها حماية العلامات التجارية و زيادة تعويض النقل و غيرها.

وأشار المدير الجهوي للتجارة و ترقية الصادرات لناحية وهران، جيلالي سبوعي إلى أن تنظيم هذا الملتقى يأتي ضمن سياسة الوزارة الوصية للتقرب من مختلف المتعاملين الإقتصاديين و الاستماع لانشغالاتهم و العمل على معالجتها.

كما قدمت حبيش صليحة، إطار بالمديرية الجهوية للجمارك بوهران عرضا عن التسهيلات الجمركية عند التصدير التي أقرتها السلطات العمومية من خلال قوانين المالية الأخيرة لدعم التصدير خارج المحروقات.

وبدوره ثمن رئيس كونفدرالية الصناعيين و المنتجين الجزائريين، زياني عبد الوهاب في مداخلة له خلال الملتقى الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لصالح المصدرين خارج المحروقات، منوها، في هذا الصدد، بارتفاع عدد المصدرين وزيادة المنتجات المصدرة.

كلـمات مفتـاحيــة :
الشركة الجزائرية لتأمين و ضمان الصادرات :رفع رأسمال الشركة إلى 10 مليار دج يضمن مرافقة أكبر للمصدرين
  أدرج يـوم : الإثنين, 19 فيفري 2024 17:09     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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