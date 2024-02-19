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التوقيع على اتفاقية تعاون بين منظمة التأمينات الإفريقية والاتحاد العام العربي للتأمين

  أدرج يـوم : الإثنين, 19 فيفري 2024 14:40     الفئـة : اقتصــاد
التوقيع على اتفاقية تعاون بين منظمة التأمينات الإفريقية والاتحاد العام العربي للتأمين

الجزائر - وقعت منظمة التأمينات الإفريقية، اليوم الاثنين بمسقط، اتفاقية تعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين، بهدف تعزيز التعاون بين الهيئتين من أجل ترقية هذا المجال في البلدان العربية والإفريقية، حسبما أفاد به بيان للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، ورئيس منظمة التأمينات الافريقية، شريف بن حبيلس، والأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين، شكيب أبو زيد، على هامش انعقاد المؤتمر ال34 للاتحاد الذي تجري فعالياته بين 18 و21 فبراير بالعاصمة العمانية، والمصادف هذه السنة مع الذكرى الستين لتأسيسه.

وترمي هذه الاتفاقية إلى "إنشاء فضاء للتواصل من شأنه أن يعزز تبادل الخبرات وتنفيذ نشاطات مشتركة بين الهيئتين، وهذا لتعزيز قطاع التأمينات في البلدان الإفريقية والعربية من خلال تشجيع المبادرات المبتكرة وتصميم منتجات تأمين تتكيف مع التغيرات السريعة التي تطرأ باستمرار على المنظر الاقتصادي"، حسب البيان.

وبالمناسبة، سلط السيد بن حبيلس الضوء على أوجه التشابه بين التأمينات في المنطقتين الافريقية والعربية، مركزا من جهة على التحديات المشتركة بينهما مثل المخاطر الطبيعية، التغير المناخي والأزمات المالية، ومن جهة أخرى، على أهمية هذه الشراكة التي تعد بمثابة جسر يربط  بين العالمين العربي والإفريقي في مجال التأمينات.

كما دعا إلى الاستفادة من الخبرات وكذا المهارات والطاقات الشبانية مع تحديد التحديات المشتركة لإيجاد الحلول المناسبة.

وأكد رئيس منظمة التأمينات الافريقية بأن هذه الشراكة "الواعدة" ستساهم بشكل "فعال" في النمو الاقتصادي أين تلعب التأمينات دورا أساسيا في الأمن المالي، وحماية الأفراد والمؤسسات ضد المخاطر المحتملة.

وعبرت كلتا الهيئتين عن "ثقتهم في هذا التعاون الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتشجيع النمو المستدام وكذا السماح لكلتا المنطقتين (الإفريقية والعربية) بالانفتاح على المنافسة في أسواق التأمينات العالمية"، يضيف البيان.

ويعد توقيع هذه الاتفاقية "خطوة هامة نحو مستقبل واعد أين ستوحد كلتا الهيئتين جهودهما لمواجهة التحديات المشتركة واستغلال الفرص الفريدة المقدمة لهما"، حسب المصدر ذاته.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
التوقيع على اتفاقية تعاون بين منظمة التأمينات الإفريقية والاتحاد العام العربي للتأمين
  أدرج يـوم : الإثنين, 19 فيفري 2024 14:40     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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