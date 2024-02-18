فلاحة: رئيس الجمهورية يقرر تحويل المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية

الجزائر - قرر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الاحد, خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء, تحويل ما كان يسمى سابقا المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية تابعة للدولة متخصصة في البقوليات و البذور الزيتية والأشجار الزيتية، وفق ما جاء في بيان لمجلس الوزراء.

وحسب ما أورده البيان, فبخصوص المهمة الجديدة لما كان يسمى "المزارع النموذجية", "قرر السيد الرئيس تحويل المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية تابعة للدولة، متخصصة في ثلاثة أصناف، البقوليات و النباتات الزيتية، والأشجار الزيتية"، مثمنا "المجهودات التي يبذلها الخواص في قطاع الفلاحة".

وإذ أكد أن "الفضل الأول في رفع الإنتاج وتنويعه وأخذ المبادرات، يعود إليهم" شدد رئيس الجمهورية على أن "التحلي بذهنية جديدة شرط أساسي لتحقيق ثورة في قطاع الفلاحة".

كما أمر رئيس الجمهورية في ذات السياق ب "تحديد الأهداف بدقة مع تحرير المبادرات لفائدة الشباب المتخرجين حديثا والباحثين عن النجاح، وتحفيزهم خاصة في شعب البقوليات" مع "تشجيع وحدات الإنتاج التي أثبتت نجاحها وقدرتها على تطوير النشاط الزراعي وتعميم نموذجها".

وخلال الاجتماع، أمر رئيس الجمهورية أيضا "بالابتعاد الكلي عن تسييس القطاع ودمجه أكثر في التقنية بدل التسيير الإداري والبيروقراطي" بحسب ذات المصدر.