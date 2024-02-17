"للبورصة الجزائرية قدرات يمكن للمتعاملين إستغلالها في تنمية النشاطات محليا"

بومرداس - أكد المدير العام لشركة تسيير بورصة الجزائر، يزيد بن موهوب في لقاء نظم يوم السبت ببومرداس، أن بورصة الجزائر لها قدرات هامة يمكن للمتعاملين الخواص و العموميين إستغلالها في تنشيط و تمويل النشاطات التنموية محليا.

و قال السيد بن موهوب في ندوة صحفية على هامش اللقاء الجهوي الأول للمنظمة الوطنية للتنمية الإقتصادية الذي نظم بالشراكة مع بورصة الجزائر, أن العمل جار لتفعيل و تنشيط بورصة الجزائر تماشيا مع النمط التنموي الجديد للبلاد بهدف المساهمة في تمويل التنمية الوطنية خاصة محليا.

و أضاف أن بورصة الجزائر تهدف إلى "إدراج في صفوفها ما أمكن من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة خصوصا, للمساهمة في تمويل التنمية محليا من خلال تشجيعها و تقديم لها تسهيلات وتمويل بأقل كلفة و إعفاءات جبائية متنوعة".

كما أوضح أن شركة تسيير بورصة الجزائر "يمكنها تقديم يد المساعدة و خدمات متنوعة للشركات و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و في كل القطاعات لتطوير أدائها الاقتصادي و التكيف مع متطلبات السوق من أجل تحقيق الاكتفاء ذاتيا في الإنتاج و التوجه نحو التصدير".

من جهته، أشار رئيس المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية, نصرالدين منير رباعي إلى أن هذا اللقاء يعد "فاتحة لعهد جديد لبورصة الجزائر بعد اعادة تفعيل دورها و توسيع نشاطها كمكمل للتمويل البنكي".

و ذكر أن الهدف من هذا اللقاء الجهوي الخاص بولايات الوسط و الذي سيتبع بلقاءات جهوية أخرى في كل من وهران و قسنطينة و ورقلة و يختتم بلقاء في الجزائر العاصمة, جاء لحث الشركات و المؤسسات المختلفة على الدخول في بورصة الجزائر و لتفعيل دورها في شتى مجالات التنمية وفق الخصوصيات الاقتصادية لكل منطقة.

و اعتبر المتحدث أن بالنظر لأهمية البورصة في التنمية بصفة عامة, فهي "من المؤشرات الموضوعية على نسبة النمو و على صحة و صلابة المؤسسات المنتجة للثروة" , مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي لبورصة الجزائر هو "استحداث نمط جديد في تمويل المشاريع الاقتصادية وفق مناخ اقتصادي مناسب و منظومة قوانين محينة".

و تضمنت هذه الفعالية التي عرفت حضور خبراء و أخصائيين و متعاملين اقتصاديين و مستثمرين و ممثلي البنوك العمومية من ولايات وسط البلاد, إلقاء مداخلات متبوعة بنقاشات مفتوحة.

و اختتم اللقاء بالتوقيع على اتفاقية إطار بين مؤسسة بورصة الجزائر و المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية, ترمي إلى تعزيز النشاطات التكوينية و الإعلامية بين الطرفين.