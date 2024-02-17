الفدرالية الوطنية لعمال الضمان الإجتماعي تعقد مؤتمرها الرابع بالجزائر العاصمة

و في كلمة له بالمناسبة، أكد السيد تاقجوت على ضرورة "الحفاظ على الطابع التضامني لصناديق الضمان الاجتماعي وحسن تسيير الموارد المالية لهذه الصناديق وصونها"، باعتبارها --كما قال-- "ملكا للعمال والمؤسسات والادارات".

و شدد على أهمية "الالتزام بثقافة الحوار الاجتماعي والتشاور والمطالبة بالحقوق قدر الإمكان دون خلق مشاكل أثناء عملية التفاوض".

كما تطرق إلى الدور الذي لعبه الاتحاد العام للعمال الجزائريين إبان الثورة التحريرية وبعد الاستقلال، داعيا إلى "تعبئة العمال لصون أمانة الشهداء والمحافظة على صناديق الضمان الاجتماعي التي تعد آليات للحفاظ على الظروف الاجتماعية للعمال".

و اعتبر السيد تاقجوت أن التعددية النقابية "تساهم في خلق منافسة إيجابية تسمح بضمان بقاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين من خلال الالتزام بالجدية والصدق في العمل".