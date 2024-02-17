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الفدرالية الوطنية لعمال الضمان الإجتماعي تعقد مؤتمرها الرابع بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : السبت, 17 فيفري 2024 14:29     الفئـة : اقتصــاد
الفدرالية الوطنية لعمال الضمان الإجتماعي تعقد مؤتمرها الرابع بالجزائر العاصمة

الجزائر - عقدت يوم السبت بالجزائر العاصمة الفدرالية الوطنية لعمال الضمان الإجتماعي مؤتمرها الرابع، بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، فيصل بن طالب، والأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، أعمر تاقجوت.

و في كلمة له بالمناسبة، أكد السيد تاقجوت على ضرورة "الحفاظ على الطابع التضامني لصناديق الضمان الاجتماعي وحسن تسيير الموارد المالية لهذه الصناديق وصونها"، باعتبارها --كما قال-- "ملكا للعمال والمؤسسات والادارات".

و شدد على أهمية "الالتزام بثقافة الحوار الاجتماعي والتشاور والمطالبة بالحقوق قدر الإمكان دون خلق مشاكل أثناء عملية  التفاوض".

كما تطرق إلى الدور الذي لعبه الاتحاد العام للعمال الجزائريين إبان الثورة التحريرية وبعد الاستقلال، داعيا إلى "تعبئة العمال لصون أمانة الشهداء والمحافظة على صناديق الضمان الاجتماعي التي تعد آليات للحفاظ على الظروف الاجتماعية للعمال".

و اعتبر السيد تاقجوت أن التعددية النقابية "تساهم في خلق منافسة إيجابية تسمح بضمان بقاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين من خلال الالتزام بالجدية والصدق في العمل".

للإشارة، تستمر أشغال هذا المؤتمر بالتصويت على حصيلة نشاط العهدة السابقة ليتم بعدها انتخاب الأمين العام الجديد للفدرالية.

آخر تعديل على السبت, 17 فيفري 2024 16:49
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الفدرالية الوطنية لعمال الضمان الإجتماعي تعقد مؤتمرها الرابع بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : السبت, 17 فيفري 2024 14:29     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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