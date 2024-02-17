تأمين تكافلي: اشتراكات "الجزاير تكافل" فاقت 76 مليون دج خلال 2023

الجزائر- بلغ حجم الاشتراكات لدى شركة "الجزاير تكافل" خلال سنة 2023 أزيد من 76 مليون دج, بعد سنة من انطلاق نشاط التأمين التكافلي في الجزائر في فبراير 2023, حسبما كشف عنه الرئيس المدير العام للشركة, محفوظ زيان بوزيان.

وأوضح السيد بوزيان، في تصريح لوأج، أن الشركة, تمكنت السنة الماضية من "كسب ثقة أكثر من 2100 مشترك ضمن مختلف أنواع التأمين, وترجم هذا العدد بحجم اشتراكات قدره أكثر من 76 مليون دج".

كما أشار إلى "تعويض أكثر من 80 ملف من الحوادث المصرح بها والتي بلغ عددها 100 حادث", لافتا الى أن الأرقام المحققة "مشجعة جدا, لاسيما وأن الشركة لمست لدى المواطنين والمتعاملين قبولا للتأمين التكافلي باعتباره يتوافق مع أحكام الشريعة".

وأكد المتحدث أن هذا النشاط تم تحقيقه عبر 10 وكالات تم افتتاحها سنة 2023 في مختلف أرجاء البلاد, مشيرا أن الشركة تطمح ل "مضاعفة" عدد الوكالات خلال السنة الجارية, مع "تقديم خدمات أحسن".

ولفت السيد بوزيان الى أن عودة نشاط صناعة السيارات في الجزائر سيعطي "دفعا" للمالية الإسلامية والتأمين التكافلي.

وفي إطار مرافقة الشركة للصيرفة الإسلامية, ذكر الرئيس المدير العام بتوقيع سبع اتفاقيات مع بنوك عمومية وخاصة, لتغطية مختلف صيغ التمويل الإسلامي التي تقترحها هذه البنوك عن طريق المنتوجات التأمينية التكافلية, مشيرا الى أن الشركة "في مفاوضات مع بقية البنوك الخاصة التي لديها نوافذ إسلامية".

وشاركت "الجزاير تكافل" في ملتقيات أكاديمية متخصصة ذات بعد وطني ودولي, بهدف التوعية بالمالية الإسلامية والتأمين التكافلي, مع تنظيم أيام تحسيسية بالتنسيق مع غرف الصناعة والتجارة بمختلف أرجاء الوطن.

وحول المشاريع المستقبلية للشركة, ذكر السيد بوزيان أن "مشروعا طموحا" قيد الدراسة, يهدف لإطلاق وكالة افتراضية للتسويق الالكتروني خلال السنة الجارية.

وتعتبر شركة "الجزاير تكافل" إحدى الشركتين المتخصصتين في التأمين التكافلي, إلى جانب شركة "الجزائر المتحدة للتأمين التكافلي", واللتين تم استحداثهما في 2022, بعد صدور النصوص القانونية المؤطرة لهذا النشاط في 2021.

وتتخصص مؤسسة "الجزاير تكافل" في التأمين العام, في حين تنشط "الجزائر المتحدة للتأمين التكافلي" على وجه الخصوص في مجال التأمين التكافلي العائلي.