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الطبعة الثانية للمعرض الدولي لمستحضرات التجميل من 21 الى 24 فبراير بالجزائر

  أدرج يـوم : السبت, 17 فيفري 2024 12:35     الفئـة : اقتصــاد
الطبعة الثانية للمعرض الدولي لمستحضرات التجميل من 21 الى 24 فبراير بالجزائر

الجزائر - ستنظم الطبعة الثانية للمعرض الدولي لمستحضرات التجميل ''مستحضرات التجميل الجزائر'' في الفترة الممتدة بين 21 و 24 فبراير 2024 بجناح" الاهقار" بقصر المعارض بالجزائر العاصمة , حسبما افاد به اليوم السبت بيان لمنظمي هذه التظاهرة.

وستعرف هذه الطبعة مشاركة 150 عارضا وطنيا من القطاعين العام و الخاص وكذا اجانب من  15 دولة سيقومون بعرض  أحدث المنتجات والابتكارات في هذا المجال, يشير البيان, مؤكدا ان المعرض سيكون  بمثابة ''منصة  للمهنيين الذين يرغبون في  تطوير شراكات على المستوى الوطني والدولي  واغتنام فرص  عمل جديدة''.

و يضيف البيان ان ''مستحضرات التجميل الجزائر''  هو معرض تجاري  مهني مخصص لصناعة مستحضرات التجميل  والجمال  ويغطي قطاعات مختلفة مثل المكونات والمواد الاولية والتغليف والآلات والمعدات ومنتجات الشعر ومنتجات التجميل والعطور والمنتجات العضوية والطبيعية وغيرها.

ويهدف هذا المعرض -حسب البيان- الى تسليط الضوء على قطاع مستحضرات التجميل من خلال جمع جميع الشركات الوطنية والدولية التي ستعرض منتجاتها ومعداتها خلال الايام الاربعة للحدث من اجل تلبية طلب السوق الوطنية, و كذلك الترويج لمنتجاتهم لدى الزوار على الصعيد الاجنبي.

كما سيتم خلال هذه  التظاهرة تسليط  الضوء على 'دور القطاع المذكور في "التنمية الاقتصادية على الصعيدين المحلي و الوطني  مع استكشاف  فرص الشراكة والتصدير الواعدة لولوج الاسواق  الدولية, وخاصة أسواق القارة الأفريقية'' .

وبالإضافة الى ذلك ستعرف التظاهرة تنظيم ورشات و محاضرات تغطي جميع جوانب صناعة مستحضرات التجميل و الاتجاهات الحالية  الافكار المبتكرة  في هذا المجال و كذا  تطور هذه الصناعة في  الجزائر, يضيف البيان.

 

 

الجزائر - ستنظم الطبعة الثانية للمعرض الدولي لمستحضرات التجميل ''مستحضرات التجميل الجزائر'' في الفترة الممتدة بين 21 و 24 فبراير 2024 بجناح" الاهقار" بقصر المعارض بالجزائر العاصمة , حسبما افاد به اليوم السبت بيان لمنظمي هذه التظاهرة.

وستعرف هذه الطبعة مشاركة 150 عارضا وطنيا من القطاعين العام و الخاص وكذا اجانب من  15 دولة سيقومون بعرض  أحدث المنتجات والابتكارات في هذا المجال, يشير البيان, مؤكدا ان المعرض سيكون  بمثابة ''منصة  للمهنيين الذين يرغبون في  تطوير شراكات على المستوى الوطني والدولي  واغتنام فرص  عمل جديدة''.

و يضيف البيان ان ''مستحضرات التجميل الجزائر''  هو معرض تجاري  مهني مخصص لصناعة مستحضرات التجميل  والجمال  ويغطي قطاعات مختلفة مثل المكونات والمواد الاولية والتغليف والآلات والمعدات ومنتجات الشعر ومنتجات التجميل والعطور والمنتجات العضوية والطبيعية وغيرها.

ويهدف هذا المعرض -حسب البيان- الى تسليط الضوء على قطاع مستحضرات التجميل من خلال جمع جميع الشركات الوطنية والدولية التي ستعرض منتجاتها ومعداتها خلال الايام الاربعة للحدث من اجل تلبية طلب السوق الوطنية, و كذلك الترويج لمنتجاتهم لدى الزوار على الصعيد الاجنبي.

كما سيتم خلال هذه  التظاهرة تسليط  الضوء على 'دور القطاع المذكور في "التنمية الاقتصادية على الصعيدين المحلي و الوطني  مع استكشاف  فرص الشراكة والتصدير الواعدة لولوج الاسواق  الدولية, وخاصة أسواق القارة الأفريقية'' .

وبالإضافة الى ذلك ستعرف التظاهرة تنظيم ورشات و محاضرات تغطي جميع جوانب صناعة مستحضرات التجميل و الاتجاهات الحالية  الافكار المبتكرة  في هذا المجال و كذا  تطور هذه الصناعة في  الجزائر, يضيف البيان.

 

آخر تعديل على السبت, 17 فيفري 2024 12:37
كلـمات مفتـاحيــة :
الطبعة الثانية للمعرض الدولي لمستحضرات التجميل من 21 الى 24 فبراير بالجزائر
  أدرج يـوم : السبت, 17 فيفري 2024 12:35     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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