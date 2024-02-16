السيد زهانة يبحث مع نظيره التشيكي تطوير التعاون الثنائي  

الجزائر - أجرى وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، خلال زيارة عمل إلى جمهورية التشيك، على مدار ثلاثة أيام، محادثات مع نظيره التشيكي، مارتن كوبكا، اين تطرق الطرفان إلى سبل تطوير التعاون الثنائي، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

ومرفوقا بوفد من الإطارات ومسيري المؤسسات القطاعية، وبحضور سفير الجزائر لدى جمهورية التشيك، السيد بلقاسم زغماتي، استعرض الوزير مع نظيره التشيكي مختلف فرص التعاون بين البلدين في المجالات ذات الصلة بقطاع النقل، وعلى وجه الخصوص النقل الجوي، من خلال دراسة مشروع الإتفاق الجوي بين البلدين، حسب البيان.

كما كان للوزير لقاءات مع مسؤولين في غرفة التجارة لجمهورية التشيك، وعدد من المتعاملين الاقتصاديين في مجال النقل.

وفي ذات السياق، قام الوزير والوفد المرافق له، بزيارة ميدانية إلى مجمع (IVECO BUS) لصناعة الحافلات، وكذا مجمع صناعة الطائرات (AIRCRAFT).