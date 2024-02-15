عون يؤكد على ضرورة تعزيز حضور المنتجات الصيدلانية الوطنية في الأسواق الخارجية

الجزائر - أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، يوم الخميس، على أهمية تعزيز حضور المنتجات الصيدلانية الوطنية في الأسواق الخارجية، لاسيما الإفريقية منها، وتعزيز تنافسية القطاع على المستوى الدولي.

و في كلمة له ألقاها نيابة عنه مدير ترقية الإنتاج الصيدلاني بالوزارة, رضا بلقاسمي, ضمن فعاليات الطبعة ال18 للصالون الدولي للصيدلة في الجزائر "سيفال 2024", أوضح السيد عون بأن "استراتيجية تعزيز الإنتاج الصيدلاني الوطني سمحت بانبثاق نسيج صناعي صيدلاني كثيف ومتنوع, يتمتع بقدرات إنتاجية كبيرة, بعضها غير مستغل بشكل كافي, ما يفرض فكرة الانفتاح على الاسواق القارية والدولية".

و في معرض حديثه عن تطور القطاع في السنوات الاخيرة, ذكر الوزير بتجربة جائحة كوفيد-19 التي سمحت "بتحديد أوجه القصور والنقائص لإنشاء إنتاج صيدلاني محلي لمواجهة الحظر الصناعي الذي فرضته بعض الدول المنتجة الكبيرة, من خلال غلق حدودها".

و يأتي ذلك "تكريسا لسيادتنا الصيدلانية", حيث تمكنت الجزائر بفضل نسيجها الصناعي والتزام المصنعين الوطنيين للمنتجات الصيدلانية البالغ عددهم 203 متعامل من مواجهة تحدي كوفيد-19, وضمان تغطية واسعة للاحتياجات الوطنية من المواد الصيدلانية, حسب السيد عون.

و يعزز ذلك- يضيف الوزير- "يوما بعد يوم القناعة العميقة بضرورة تطوير وتشجيع الإنتاج الصيدلاني الذي تم ترسيخه بقرار من السلطات العليا للدولة كقطاع استراتيجي للتنويع الاقتصادي للبلاد".

و حول الصالون الدولي للصيدلة, أكد السيد عون بأنه تمكن من أن "يصبح بمرور السنين موعدا رياديا للصيدلة والإنتاج الصيدلاني في الجزائر وإفريقيا", وأن نجاحه "سيدفع بديناميكية جديدة لتعزيز وتحقيق الشراكات المربحة والجهود الرامية إلى تشجيع التصدير".

كما ثمن المواضيع التي يتضمنها برنامج الصالون لاسيما موضوع التحديات اللوجستية المرتبطة بالتصدير, حيث ستسمح للمنتجين الجزائريين بالتعاون مع الشركات المتدخلة في القطاع بتحديد حلول مبتكرة للتحديات اللوجستية, وبالتالي ترقية مكانة المنتجات الصيدلانية الجزائرية في الأسواق العالمية.

يذكر أن المعرض في طبعته ال18, افتتح أمس الأربعاء بمشاركة 170 عارض, على مساحة عرض إجمالية تقدر ب 15 ألف متر مربع.

و تضم هذه التظاهرة التي تستمر إلى غاية ال17 فبراير, ممثلين عن مؤسسات عمومية ورواد صناعة الأدوية وأبرز الفاعلين الرئيسيين بالإضافة إلى المنظمات المهنية الناشطة من قطاع الصيدلة والصحة.

و تنظم هذه الطبعة تحت شعار "تحديات تدويل الصناعة الصيدلانية الجزائرية", تحت رعاية وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني ووزير الصحة.