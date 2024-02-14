موارد بشرية: شركة هواوي تتحصل على شهادة "أحسن أرباب العمل في الجزائر لسنة 2024 "

الجزائر- تحصلت شركة هواوي الجزائر للاتصالات, للمرة الرابعة على التوالي على شهادة "أحسن صاحب عمل في الجزائر لسنة 2024", وذلك من طرف "معهد أحسن أرباب العمل", حسب ما أفاد به, اليوم الأربعاء, بيان للمؤسسة.

وأوضح البيان أن "شركة هواوي الجزائر للاتصالات تحصلت على شهادة أحسن صاحب عمل في الجزائر 2024", وذلك استنادا على "نشر قائمة أحسن أرباب العمل 2024 من طرف معهد (أحسن أرباب العمل)".

وأضاف أن المعهد "يصادق على الشركات الملتزمة بتوفير أفضل بيئة عمل ممكنة لموظفيها من خلال ممارسات الموارد البشرية المبتكرة التي تضع المورد البشري في المقام الأول", وذلك بناء على" مشاركتها ونتائجها في استبيان أفضل ممارسات الموارد البشرية".

ويغطي هذا الاستطلاع --يضيف المصدر-- ستة مجالات رئيسية للموارد البشرية مقسمة إلى عدة مواضيع, على غرار "إدارة المواهب, بيئة العمل, اكتساب المواهب, التدريب والتكوين وتنمية المهارات, والرفاهية في العمل, والتنوع والشمول".

وبالمناسبة, أكد الرئيس التنفيذي لشركة "هواوي الجزائر", إيزون يي, أن هذا التتويج "سيساعد على ترسيخ سمعة "هواوي" كصاحب عمل مفضل في الجزائر", وعبر عن التزامه ب "بوضع الأشخاص في قلب استراتيجية الشركة, ودعم فرقها في تحقيق إمكاناتهم الكاملة".