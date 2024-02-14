زيتوني يستقبل وفدا برلمانيا تركيا

و خلال اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة بحضور سفير تركيا لدى الجزائر, محمد مجاهد كوتشوكيلماز, "استعرض الطرفان التعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين وسبل توسيعه إلى مجالات أخرى", حسب نفس المصدر.

و في هذا السياق, أكد الوزير على "ضرورة توسيع العلاقات التجارية بين البلدين إلى علاقات استثمارية في إطار المضي نحو تجسيد الرؤية الاستراتيجية للعلاقات الثنائية التي وضعها قائدا البلدين, رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, ورئيس الجمهورية التركية, السيد رجب طيب أردوغان".

من جهته, أشاد السيد أوكتاي بتطور التبادلات التجارية بين البلدين وكذا تزايد حجم الاستثمارات التركية بالجزائر, وفقا للبيان.