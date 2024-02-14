شرفة يلتقي بنيويورك بمدير وكالة حماية البيئة الأمريكية

الجزائر - عقد وزير الفلاحة والتنمية الريفية, يوسف شرفة, لقاء ثنائيا بنيويورك مع مدير وكالة حماية البيئة الأمريكية, مايكل ستانلي ريغان, حسبما أفاد به, اليوم الأربعاء, بيان للوزارة.

وجرى اللقاء أمس الثلاثاء على هامش أشغال المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول موضوع "تأثير التغيرات المناخية وانعدام الأمن الغذائي على حفظ الأمن والسلم الدوليين".

يذكر أن السيد شرفة قد شارك, ممثلا للجزائر, في أشغال هذه المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة, والتي شكلت فرصة لأعضاء المجلس والدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة لدراسة آثار تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي على صون السلام والأمن الدوليين.

وتهدف هذه المناقشة المفتوحة إلى الخروج بتوصيات ملموسة وتنسيق أفضل للاستجابات والمقاربات الاستباقية وتعزيز الجهود الدولية من أجل مكافحة انعدام الأمن الغذائي والعمل على تقليص آثار تغير المناخ.