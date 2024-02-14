قمة منتدى الدول المصدرة للغاز: ندوة تكوينية لفائدة الصحفيين حول مكانة الغاز في العلاقات الدولية

الجزائر - أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة، على انطلاق أشغال دورة تكوينية حول "الغاز ومستقبل الطاقة في العلاقات الدولية"، لفائدة الصحفيين المكلفين بتغطية القمة ال7 لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، المقرر تنظيمها بالجزائر من 29 فبراير إلى 2 مارس.

وفي كلمة له بالمناسبة، اعتبر السيد بداري هذه الندوة المنظمة ب"جامعة الجزائر 3 ابراهيم سلطان شيبوط"، المخصصة لتكوين 60 صحفيا و تحسين معارفهم، لاسيما في مجال سلسلة انتاج الغاز، من الاكتشاف الى التصدير و التسويق، مهمة لكونها تساهم في تقوية علاقة الجامعة الجزائرية مع محيطها الاقتصادي و

الاجتماعي.

وأضاف الوزير أن هذه الندوة تدل على ان "الجامعة الجزائرية قد اصبحت جزءا لا يتجزأ من النظام الاجتماعي على المستوى المحلي والوطني، مما يعزز الثقة فيها، وذلك بفضل تمكنها من ان تكون حلقة وصل بين الماضي والحاضر والمستقبل وتساهم في تنقل المعرفة و المهارات والقدرات".

من جهته، أكد عميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر 3، سليمان اعراج، على أهمية الموضوع المختار لهذه الندوة نظرا "لارتباط ملف الطاقة بشكل مباشر بالأوضاع الجيوسياسية الراهنة".

وشهدت الندوة، التي نظمتها كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر 3، بالشراكة مع السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، حضور المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، عبد العزيز مجاهد، وممثلين عن وزارات الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج و الدفاع الوطني والطاقة والمناجم، الى جانب طلاب وأساتذة جامعيين متخصصين في الاقتصاد والعلاقات الدولية.