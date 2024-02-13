موريتانيا: بنك الاتحاد الجزائري يفتتح وكالة تجارية جديدة بنواذيبو

الجزائر- يفتتح غدا الأربعاء, بنك الاتحاد الجزائري وهو أول بنك جزائري في موريتانيا, وكالة تجارية جديدة, وذلك على مستوى العاصمة الاقتصادية للبلاد, نواذيبو, حسب ما جاء اليوم الثلاثاء في بيان للبنك.

وسيتم تدشين هذه الوكالة الجديدة التي تدخل في إطار "مواصلة عصرنة الشبكة التجارية للبنك", من طرف رئيس مجلس الإدارة, علي قادري, بحضور ومشاركة السلطات المحلية, حسب نفس المصدر.

ويسعى بنك الاتحاد الجزائري, من خلال هذه الوكالة التجارية إلى تقديم لزبائنه "خدمات جوارية حقيقية", حسب نفس المصدر الذي أكد بأن البنك يتطلع إلى تطبيق مخطط تطوير طموح من أجل مواصلة توسيع شبكته التجارية, عبر فتح وكالات تجارية جديدة أخرى.

ويأتي تدشين الوكالة التجارية الثانية بعد أربع أشهر من بداية نشاط بنك الاتحاد الجزائري بموريتانيا, وهو "ما يعكس مستوى إرادة وتصميم البنك على متابعة توسيع شبكته في موريتانيا, وذلك وفق الاستراتيجية المسطرة".

ويقدم البنك لزبائنه مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية, تتوافق مع احتياجاتهم وذلك فيما يتعلق بالتمويلات, ومجال النقديات, والخدمات المصرفية الالكترونية.

للتذكير, يعد البنك ثمرة شراكة بين القرض الشعبي الجزائري (40 بالمائة من رأس المال), بنك الجزائر الخارجي (20 بالمائة), البنك الوطني الجزائري (20 بالمائة) وبنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر" (20 بالمائة), برأسمال قدره 50 مليون دولار.