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أوابك: الأمين العام يثمن جهود الجزائر لاحتضان قمة منتدى رؤساء دول وحكومات الدول المصدرة للغاز

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 فيفري 2024 14:21     الفئـة : اقتصــاد
أوابك: الأمين العام يثمن جهود الجزائر لاحتضان قمة منتدى رؤساء دول وحكومات الدول المصدرة للغاز

الجزائر - ثمن الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك", جمال عيسى اللوغاني, اليوم الثلاثاء, الجهود التي تبذلها الجزائر لاحتضان القمة السابعة لمنتدى رؤساء دول وحكومات الدول المصدرة للغاز, المقرر عقدها من 29 فبراير الى 2 مارس, حسبما أفاد به بيان للمنظمة.

وخلال استقباله, بمقر مكتبه لسفير الجزائر لدى الكويت, نور الدين مريم, أثنى الأمين العام على الجهود التي تبذلها الجزائر لعقد هذه القمة, متمنيا لها كل النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة منها, موضحا أن هذه القمة تكتسي "أهمية بالغة نظرا لانعقادها في ظل الأوضاع الجيوسياسية الراهنة", حسب البيان.

وأشار السيد اللوغاني في هذا الإطار إلى أن "الجزائر من كبار منتجي الغاز الطبيعي على مستوى العالم, وتعد من أهم المصادر الموثوقة لإمداد دول أوروبا بالغاز الطبيعي وكشريك طاقوي مهم", يضيف المصدر ذاته.

وخلال اللقاء, قام السفير بتسليم الدعوة الرسمية لحضور القمة موجهة من وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, للأمين العام الذي أكد من جهته حضوره, على رأس وفد من الأمانة العامة للمنظمة.

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أوابك: الأمين العام يثمن جهود الجزائر لاحتضان قمة منتدى رؤساء دول وحكومات الدول المصدرة للغاز
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 فيفري 2024 14:21     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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