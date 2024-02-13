توقيع اتفاقية بين الشركة الجزائرية للتأمينات والصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة 

الجزائر - تم، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، توقيع اتفاقية بين الشركة الجزائرية للتأمينات "كات" والصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة "ا اس اف"، تسمح بضمان تغطية مكيفة مع طبيعة المؤسسات الناشئة في مجال التأمينات، لفائدة المستفيدين من تمويلات الصندوق.

ووقع على الاتفاقية كل من الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات، ناصر سايس، والمدير العام للصندوق، عقبة حشاني، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، والأمينة العامة لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نسيمة أرحاب.

وتهدف الاتفاقية بشكل رئيسي إلى خلق حلقة وصل بين الصندوق والشركة لتسهيل اجراءات الاستفادة من الحلول المتعلقة بالتغطية التأمينية التي صممت خصيصا لصالح المؤسسات الناشئة التي يتميز نشاطها بوجود عدة مخاطر.

وفي كلمة له بالمناسبة، ثمن السيد فايد، المبادرة التي قامت بها الشركة الجزائرية للتأمينات والتي ارتأت وضع منتج تأميني جديد، "مرقمن كليا"، صمم خصيصا من أجل المؤسسات الناشئة بحيث يضمن التغطية الكافية لمعظم الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها هذا النوع من المؤسسات.

وتتعلق الاتفاقية الموقعة اليوم "بتوفير الضمان لكل المستفيدين من التمويلات الممنوحة من طرف الصندوق، وعلى هذا الأساس، يكون الصندوق قد ساهم في إقصاء جانبا من الأخطار التي يمكن أن تنعكس سلبا على نشاط الشركات الناشئة وعلى قدرتها في الحفاظ على توازنها المالي مما يعود بالفائدة على الصندوق ولو بصفة غير مباشرة"، يؤكد الوزير.

وعبر السيد فايد عن أمله في أن تحذو كل الشركات الفاعلة في سوق التأمين الوطني حذو الشركة الجزائرية للتأمينات، مؤكدا أن هذه الاتفاقية "تسمح بدون شك في تطوير بيئة خصبة تساعد على بلوغ الهدف النبيل المسطر من طرف الدولة الجزائرية والمتمثل في بناء اقتصاد متنوع خلاق للثروة و فرص العمل".

وفي هذا السياق، أبرز أهمية الامكانيات المسخرة في الجزائر خلال السنوات الأخيرة، بفضل مبادرات وتوجيهات رئيس الجمهورية، للنهوض بقطاع المؤسسات الناشئة، والتي "أصبحت اليوم في قلب الاستراتيجيات الاقتصادية نظرا لما تكتسيه من أهمية بالغة في خلق القيمة المضافة وكذا المساهمة في بعث الحركية الاقتصادية والاجتماعية".

من جهتها، أبرزت السيدة أرحاب أن هذه الاتفاقية، بفضل الحلول التأمينية التي توفرها شركة "كات"، من شأنها أن تعطي "قيمة سوقية أكبر" للمؤسسات الناشئة على المستويين المحلي والدولي، معتبرة إياها "لبنة أخرى في استراتيجية دعم هذه المؤسسات".

كما أشارت إلى أهمية الحلول الرقمية التي تضمنتها هذه الاتفاقية، عبر التبادل الرقمي للمعلومات بين شركة التأمينات والصندوق.

أما السيد سايس، فأكد أن هذه الاتفاقية "تعبر عن رغبة الطرفين في مرافقة ديناميكية تطوير المؤسسات الناشئة في الجزائر، وذلك عبر تطوير منتوج تأميني رقمي مميز، موجه خصيصا لهذه الفئة من المؤسسات".

وسيتم ترجمة هذه الاتفاقية كذلك عن طريق اجراءات ملموسة تتعلق بمرافقة المؤسسات الناشئة في إدارة الأخطار، وإسداء الارشادات الضرورية لها، حسب المتحدث.

وقدم السيد حشاني في مداخلته عرضا حول الصندوق، كشف من خلاله عن استفادة أزيد من 1800 شركة من علامة (لابل) مؤسسة ناشئة، بمعدل نمو قدره 30 بالمائة في كل ثلاثي، مع استفادة أزيد من 100 شركة منها من التمويل بمعدل 11 مليون دج لكل مؤسسة.

واعتبر المدير العام أن الاتفاقية الموقعة مع شركة التأمينات تكتسي أهمية "بالغة" لحاملي المشاريع، مشيرا أنها تقوم على قواعد اقتصادية من شأنها أن تعود بالفائدة على جميع الأطراف.