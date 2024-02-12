كناب-بنك: إطلاق قرض يسمح للمستفيدين بإقتناء وتركيب أنظمة التدفئة المركزية بمنازلهم

الجزائر - أطلق الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك (كناب-بنك) منتوجا جديدا يسمح للمواطنين بالإستفادة من تمويل لإقتناء وتركيب أنظمة التدفئة المركزية بمنازلهم، حسبما أفاد به بيان للبنك اليوم الإثنين.

وأوضح البنك أن هذا المنتوج الجديد الذي يسوق تحت اسم "طمأنينة" جاء "استجابة لحاجيات المواطنين في مجال الأمن والراحة المنزلية".

وحسب كناب-بنك فإن هذا المنتوج عبارة عن تمويل لاقتناء وتركيب أنظمة التدفئة المركزية من طرف محترفين مما يضمن للمواطنين السلامة والراحة في منازلهم.

وتتمثل المزايا الرئيسية لقرض "طمأنينة" في تمويل قد يصل إلى 400 ألف دج مع مدة تسديد تصل إلى 48 شهرا ونسبة فائدة تنافسية تقدر ب 4% وتكاليف الملف المقدرة ب 00.00 دج وبدون ضمان، حسب ذات البيان.

في هذا الخصوص، أوضح البنك العمومي أنه باختيار قرض "طمأنينة" سيستفيد الزبائن من "حل تمويلي مناسب يسمح لهم بقضاء فصل الشتاء في راحة تامة".

وعليه، يدعو البنك الزبائن إلى اغتنام هذه الفرصة والتقرب من وكالاته للمزيد من المعلومات.