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بريد الجزائر/الشركة الوطنية للتأمينات: التوقيع على عقد خدمة دفع تعويضات التأمين على مستوى المؤسسات البريدية

  أدرج يـوم : الأحد, 11 فيفري 2024 18:50     الفئـة : صحــة - عــلوم - تكـنــولوجــيا
بريد الجزائر/الشركة الوطنية للتأمينات: التوقيع على عقد خدمة دفع تعويضات التأمين على مستوى المؤسسات البريدية

الجزائر - تم اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, التوقيع على عقد بين مؤسسة بريد الجزائر والشركة الوطنية للتأمينات يهدف لتوفير خدمة دفع تعويضات التأمين على مستوى المؤسسات البريدية, حسب ما أفاد به بيان لبريد الجزائر.

وقد أشرف على توقيع هذا العقد, المدير العام لبريد الجزائر, السيد لؤي زيدي والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين, السيد يوسف بن ميسية, وذلك بمقر المديرية العامة للشركة الوطنية للتأمينات.

وأوضح البيان أن هذا العقد يخص "خدمة تعويضات التأمين بالنسبة للمستفيدين غير الحائزين على الحسابات البريدية الجارية على المستوى الوطني", وهو ما من شأنه "تسهيل وتأمين دفع تعويضات التأمين,من خلال تبسيط وتسهيل الولوج إليها من قبل الأشخاص المؤمنين".

وأشار نفس المصدر إلى أنه بموجب هذا الاتفاق, "فإن المستفيدين من تعويضات التأمين, حتى وإن لم يحوزوا على حسابات بريدية جارية,  بإمكانهم الحصول على مستحقاتهم مباشرة من مكاتب البريد, وهذا ما يعتبر حلا عمليا وفعالا".

وبالمناسبة, عبر السيد زيدي عن "رضاه بخصوص هذا التعاون", مؤكدا "التزام بريد الجزائر في مجال مواصلة عرض خدمات ابتكاريه ووضعها في متناول جميع المواطنين".

من جهته, نوه السيد بن ميسية بهذه "المبادرة التي تعزز أكثر فأكثر العلاقة بين المؤسستين وتساهم أيضا في تحسين تجربة الزبائن فيما يتعلق بالتأمين".

آخر تعديل على الأحد, 11 فيفري 2024 20:28
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بريد الجزائر/الشركة الوطنية للتأمينات: التوقيع على عقد خدمة دفع تعويضات التأمين على مستوى المؤسسات البريدية
  أدرج يـوم : الأحد, 11 فيفري 2024 18:50     الفئـة : صحــة - عــلوم - تكـنــولوجــيا   شارك

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