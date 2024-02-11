الجزائر وكوبا تعتزمان توسيع تعاونهما في مجال الري

الجزائر - شكل لقاء وزير الري, طه دربال, برئيس المعهد الوطني للموارد المائية لكوبا, انطونيو رودريغاز رودريغاز, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, فرصة لتأكيد رغبة البلدين في توسيع تعاونهما في القطاع, ليشمل مجالات أخرى كتحلية مياه البحر ومواجهة خطر الفيضانات.

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة, أكد السيد دربال رغبة الجزائر في توسيع التعاون القائم مع كوبا ليمتد إلى مجالات جديدة على غرار مواجهة خطر الفيضانات, تحسين الخدمة العمومية للماء الشروب, تطوير الصرف الصحي في المدن والمناطق الريفية, تبادل الخبرات في مجال تحلية مياه البحر.

كما أكد الوزير على أهمية تحسين الخبرات والقدرات التكوينية لإطارات الري والموارد المائية للبلدين, وذلك تنفيذا لمخرجات الدورة ال23 للجنة المشتركة للتعاون الجزائري-الكوبي المنعقدة في هافانا في فبراير 2023.

واستعرض السيد دربال جملة الاتفاقيات المؤطرة للتعاون بين الجزائر وكوربا في مجال الري, والتي افضت الى تحقيق نتائج "ايجابية" ميدانيا من بينها إرسال خبراء كوبيين إلى الجزائر لتقديم المساعدة التقنية لمؤسسات القطاع لاسيما في مجالات السدود والري وتحلية مياه البحر, وتصفية المياه المستعلمة, والجيولوجيا ورسم الخرائط, والتحويلات الكبرى للمياه.

من جهته, أشاد السيد رودريغاز, وهو عضو في الحكومة الكوبية, بما حققته الجزائر من إنجازات في مجال الري والموارد المائية, بما في ذلك المنشآت القاعدية التي تتمتع بمستوى "تقني عالي".

وفي هذا السياق, لفت إلى التطور المسجل في الجزائر في القطاع, لاسيما بعد زيارته إلى بعض الهياكل على غرار محطة التطهير ببراقي.

كما دعا بالمناسبة الى "تكثيف العمل المشترك من خلال المشاركة في المعارض وتبادل الخبرات, خصوصا في ظل تعليمات القيادة الكوبية الرامية الى بعث التعاون مع الجزائر وتثمينه وتوسيعه مستقبلا".

وحضر هذا اللقاء عن الجانب الجزائري, اطارات من وزارة الري والهيئات تحت الوصاية وممثل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, وعن الجانب الكوبي, أعضاء الوفد المرافق لرئيس المعهد وسفير كوبا لدى الجزائر.