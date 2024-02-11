طاقة ومناجم: عرقاب يبحث مع وفد من البنك الدولي سبل تعزيز التعاون

الجزائر - إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، يوم الأحد، وفدا عن البنك الدولي يقوده سيد طوكير حسين شاه، حيث تباحث الطرفان حول سبل تطوير وتعزيز التعاون الثنائي لاسيما من خلال تبادل الخبرات والمساعدات الفنية، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و خلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة بحضور اطاراتها, تناول الطرفان "إمكانيات التعاون الثنائي وبالأخص ما يتعلق بتبادل الخبرات والمساعدات الفنية في المشاريع الجارية والمستقبلية, لاسيما في مجال تطوير الطاقات المتجددة, وكذا مجهودات الجزائر في التقليل من انبعاثات الاحتباس الحراري, ومختلف مشاريع القطاع بصفة عامة", حسب البيان.

و بهذه المناسبة,عرض السيد عرقاب المحاور الرئيسية لبرنامج تطوير القطاع وكذا الأطر التنظيمية الجديدة التي تحكم أنشطة المحروقات والمناجم والتي تقدم العديد الامتيازات والتحفيزات الاستثمارية, مذكرا بالجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد الوطني وتنفيذ الاصلاحات الواردة في خطة عمل الحكومة, وفقا للمصدر ذاته.

و في هذا الاطار, أشار الوزير -حسب البيان- إلى التدابير المتوخاة لتعزيز النمو الاقتصادي, والدور الذي يلعبه قطاعه في العديد من الجوانب, من تلبية الحاجيات الوطنية من الطاقة من كهرباء وغاز ومواد بترولية, وكذا دوره في العمل على تأمين التغطية الطاقوية في البلاد على المدى الطويل, وذلك من خلال مشاريع كبرى في مجال انتاج ونقل الكهرباء.

كما لفت إلى دور القطاع في المساهمة في أمن الطاقة العالمي, والإقليمي على المستوى الإفريقي, لاسيما من حيث الانتظام والاستقرار والموثوقية في مجال تصدير الغاز, عن طريق مشاريع زيادة قدرات الانتاج, إضافة إلى تطوير الصناعات التحويلية كمشاريع تطوير البتروكيماويات, إلى جانب مشاريع الرفع من نسب الاسترجاع والتقليل من الانبعاثات وحرق الغاز في اطار خفض البصمة الكربونية في الصناعة النفطية والغازية. و نوه الوزير أيضا بخطط تطوير القطاع المنجمي وتحويل الموارد المعدنية محليا خاصة من خلال المشاريع الهيكلية التي تم إطلاقها على غرار مشروع منجم الحديد بغار جبيلات, ومشروع الفوسفات المتكامل وكذا مشروع استغلال الزنك والرصاص, وغيرها من مشاريع استغلال الموارد المنجمية للحصول على مواد أولية تدخل في مختلف الصناعات التحويلية, حسب الوزارة.

كما أشار إلى مختلف مشاريع القطاع في مجال تحلية مياه البحر, وكذا اليات العمل على تحقيق انتقال طاقوي سلس عبر تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة في الجزائر, وفقا للبيان.