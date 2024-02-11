الجزائر تصدر زهاء 5000 طن من منتجات الصيد البحري سنويا

وأوضح مدير مراقبة منتجات الصيد البحري وتربية المائيات وضبط السوق، هنتور عبد الرحمان في مداخلة حول نشاط مصلحته خلال جلسة عمل لتطوير الشراكة مع الوفد الفنزويلي، أقيمت على هامش فعاليات الصالون الدولي التاسع للصيد البحري وتربية المائيات، أن الجزائر تصدر ما لا يقل عن 5.000 طن من المنتجات الصيدية إلى بلدان أسيوية وإفريقية وأوروبية.

وأضاف أن الجزائر تصدر التونة الحية إلى مزارع التسمين بتونس وتركيا ومالطا، والأخطبوط والجمبري إلى الأسواق الأوروبية والمعلبات إلى الأسواق العربية والإفريقية.

كما أبرز نفس المسؤول في تصريح لوأج أنه يجري التحضير لتصدير الصدفيات إلى السوق الإيطالية، حيث تتم مشاورات مع الجمعية الإيطالية لشركات الموارد الصيدية التي شاركت في الصالون الدولي التاسع للصيد البحري وتربية المائيات الذي ستختتم فعالياته ظهيرة اليوم الأحد بمركز المؤتمرات "محمد بن أحمد" لوهران.