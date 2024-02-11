بنك التنمية المحلية: إطلاق منصة رقمية مخصصة لتقديم طلب التمويل عبر الإنترنت

الجزائر - أطلق بنك التنمية المحلية منصة رقمية مخصصة لتقديم طلب التمويل عبر الإنترنت لإضفاء المزيد من الفعالية والشفافية والمرونة، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان للبنك.

وستسمح هذه المنصة الرقمية لزبائن البنك سواء كانوا خواص، مهنيين،او شركات، الحصول على مختلف التمويلات بطريقة بسيطة وسريعة عبر الموقع الالكتروني للبنك www.bdl.dz او من خلال استعمال هواتفهم الذكية عبر تطبيق DIGITBDL وذلك 24سا على24سا و7 أيام على 7 ايام، يضيف البيان.

كما أوضح ذات المصدر أن هذه الخدمة تشمل جميع انواع التمويلات التي يقدمها البنك الخاضعة للتمويل الكلاسيكي والإسلامي.

فبالنسبة للقروض الكلاسيكية، فان طلب التمويلات عن بعد متعلق بالقروض الاستهلاكية وقروض الاستثمار وقروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا والمؤسسات الكبيرة وحتى المؤسسات الناشئة و قروض الترويج السياحي .

أما بالنسبة للتمويلات الإسلامية، فان الطلب عن بعد يخص الأفراد، كمرابحة استهلاكية ومرابحة سيارة وكذلك منتوج الإجارة المنتهية بالتمليك بالنسبة لشراء العقار.

أما فيما يتعلق بالشركات، فبإمكان زبائن البنك تقديم طلب تمويل لمرابحة الاستغلال ومرابحة الاستثمار، وفقا للمصدر ذاته.

ويمكن لمستخدمي هذه الخدمة إدخال المعلومات الأساسية لمشروعهم مثل مبلغ التمويل المطلوب ومدته وطبيعة المشروع.

كما تقدم هذه المنصة أيضا نموذجا للتمويل يسمح للمتقدمين بالحصول على تقدير لمبلغ تمويلهم من خلال عملية المحاكاة المتوفرة.

ومن اجل طلب التمويل عبر الإنترنت، يجب على مستخدمي الخدمة أولا إنشاء حساب من خلال رابط اعادة التوجيه على موقع البنك https://banqueenligne.bdl.dz/auth/register و الضغط على تمويلاتي و طلب تمويل جديد واختيار نوع التمويل الذي يرغب الزبون طلبه و ملء المعلومات المطلوبة مثل مبلغ التمويل والمدة والفائدة والضمانات.

وسيتم معالجة طلب الزبون من قبل بنك التنمية المحلية، بحيث سيتم إبلاغه بالموافقة أو الرفض خلال فترة زمنية محددة وفي الأخير تحديد موعد على مستوى الوكالة التي تم اختيارها من اجل اتمام الملف واستكمال التمويل.

وأكد البنك في بيانه ان طلب التمويل عبر الإنترنت يوفر العديد من المزايا لمستخدمي الخدمة بما في ذلك البساطة و السرعة بحيث يمكن لزبائن البنك تقديم طلباتهم للحصول على التمويل في بضع نقرات و متابعته في الوقت الفعلي و يمكنهم أيضا متابعة حالة تقدم ملفاتهم في الوقت الفعلي.

كما تضمن هذه المنصة الزيادة في الشفافية بحيث يتم إبلاغ الزبائن بجميع مراحل إجراءات طلب التمويل، حيث سيحصل على معلومات كاملة عن التمويل، بالإضافة إلى المرونة بحيث يمكن للزبون اختيار نوع التمويل الذي يناسب احتياجاته.