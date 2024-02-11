بلوهاك سيبا 2024: خمسة فائزين في هاكاتون للحلول المبتكرة في مجال الاقتصاد الأزرق

وهران - تم يوم السبت بوهران تتويج الفائزين في مسابقة "هاكاتون" للحلول المبتكرة في مجال الاقتصاد الأزرق التي نظمت في إطار الطبعة التاسعة للصالون الدولي للصيد البحري و تربية المائيات "سيبا 2024".

وأشرف على حفل توزيع الجوائز وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية أحمد بداني بحضور رئيس المجلس الأعلى للغة العربية صالح بلعيد و ممثل وزارة الرقمنة و المؤسسات الناشئة و رئيس المؤسسة الناشئة "ألجيريا فانتور" سيد علي زروقي.

وقد تم منح الجوائز لخمسة مشاريع مبتكرة في مجالات صيد الأسماك و تربية المائيات و بناء السفن و البيوتكنولوجيا و تسيير النفايات.

ويتعلق المشروع الأول "القوس البحري" بتصميم سفينة صيد في أعالي البحار مع التركيز على الكفاءة و السلامة و الاستدامة و احترام المعايير البيئية. أما المشروع الثاني فهو "أكوا بلوس" و يتعلق بتربية المائيات المستدام و الصديق للبيئة حيث يدمج مفهوم الاقتصاد الدائري لإنتاج الأغذية العضوية دون نفايات على مدار السنة.

وأما المشروع الثالث فهو عبارة عن تصميم لآلة إزالة التلوث البحري التي يتم التحكم فيها لاسلكيا لتنظيف الموانئ من التلوث البلاستيكي مما يوفر حلا فعالا وعمليا للحفاظ على المياه البحرية.

ويخص المشروع الرابع مزرعة بيولوجية "الكرام" في مجال التكنولوجيا الحيوية و زراعة الطحالب الدقيقة لمختلف الصناعات و يقدم حلولا مبتكرة للأغذية و المكملات الغذائية و منتجات التجميل.

ويقدم المشروع الحائز على الجائزة الخامسة "الهيدروجينية" حلولا صديقة للبيئة للصناعة البحرية بالوقود المعتمد على الهيدروجين للحد من التلوث و الحفاظ على النظم الإيكولوجي البحري.

هاكاتون للحلول المبتكرة في مجال الاقتصاد الأزرق تنظمه وزارة الصيد و المنتجات الصيدية بالتعاون مع برنامج الاقتصاد الأزرق (برنامج أطلق في إطار الشراكة بين نفس الوزارة و الاتحاد الأوروبي) حسبما أوضحته مسؤولة الاتصال ببرنامج الاقتصاد الأزرق، ليلى حمادوش، على هامش الحفل و أضافت أن هذا الهاكاتون الذي يحمل عنوان "بلوهاك سيبا 2024" كان محل إعلان وطني حول خمسة مواضيع و هي صيد الأسماك و تربية المائيات و الهندسة البحرية و الهندسة المعمارية البحرية و البيوتكنولوجيا و التلوث البحري، مشيرة إلى أنه تلقى حوالي مائة طلب.

وقالت "هدفها هو تعبئة المواهب و تحفيز الإبداع و رفع التحديات المرتبطة بتنويع الأنشطة الاقتصادية في مجال الاقتصاد الأزرق".