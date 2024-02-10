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نحو تعزيز الشراكة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات بين الجزائر وفنزويلا

  أدرج يـوم : السبت, 10 فيفري 2024 18:51     الفئـة : اقتصــاد
نحو تعزيز الشراكة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات بين الجزائر وفنزويلا

وهران - أعلن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني، اليوم السبت بوهران، عن تعزيز الشراكة والتعاون بين الجزائر وفنزويلا في مجال الصيد البحري وتربية المائيات من خلال العديد من المشاريع.

وقام الوزير اليوم السبت بزيارة بيداغوجية إلى سفينة البحث "قرين بلقاسم" التابعة للمركز الوطني للبحث في تطوير وتنمية الصيد البحري وتربية المائيات بمعية الوفد الفنزويلي يقوده وزير السلطة الشعبية للصيد البحري وتربية المائيات الفنزويلي خوان كارلوس لويو هيرننداس وذلك بحضور إطارات وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية والسلطات المحلية لولاية وهران.

في تصريح للصحافة على هامش هذه الزيارة ذكر السيد بداني أن المحادثات ما بين الوفد الجزائري والوفد الفنزويلي الذي حل ضيفا للطبعة التاسعة للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات، كانت "مثمرة" حيث تم الاتفاق على العديد من المشاريع في مجال صناعة السفن وتربية المائيات إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال البحث العلمي.

ومن جهته عبر الوزير الفنزويلي عن ارتياحه لهذه الزيارة التي وصفها ب "المميزة"، معتبرا الصالون التاسع للصيد البحري وتربية المائيات من أنجح الصالونات التي زارها.

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كما أشار إلى أنه تم الاتفاق على عدد من المشاريع على غرار تنظيم منتدى يجمع رجال الأعمال الجزائريين والفنزويليين وكذا إعداد بروتوكول مشترك للمراقبة الصحية والبيطرية في إطار التبادلات التجارية بين البلدين فيما يخص منتجات الصيد البحري وتربيه المائيات.

كما قال بأن العلاقات التي تربط الجزائر بفنزويلا "تاريخية وطيدة"، معربا عن رغبته في تعزيز الشراكة والتعاون في مجال الصيد البحري وتربية المائيات بين البلدين.

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نحو تعزيز الشراكة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات بين الجزائر وفنزويلا
  أدرج يـوم : السبت, 10 فيفري 2024 18:51     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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