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الجزائر-فنزويلا: بعثات علمية لتطوير تربية الجمبري في المياه العذبة والبلطي الأحمر

  أدرج يـوم : السبت, 10 فيفري 2024 10:32     الفئـة : اقتصــاد
الجزائر-فنزويلا: بعثات علمية لتطوير تربية الجمبري في المياه العذبة والبلطي الأحمر

وهران - تقرر إرسال بعثات علمية لتطوير تربية الجمبري في المياه العذبة بالجزائر و البلطي الأحمر بفنزويلا، وهذا خلال جلسة عمل عقدت يوم الجمعة بوهران بين وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني ووزير السلطة الشعبية للصيد البحري و تربية المائيات لفنزويلا خوان كارلوس لويو هيرنانداس.

و أعرب السيد بداني خلال هذا اللقاء الذي أقيم على هامش اليوم الثاني من فعاليات الطبعة التاسعة للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات، بحضور وفدين من الوزارتين، عن رغبته في تطوير تربية الجمبري في المياه العذبة حيث تزخر فنزويلا بتجربة كبيرة في هذا المجال.

و ذكر الوزير بأن الجزائر تتوفر على مزرعة لتربية الجمبري في المياه العذبة بولاية ورقلة، والتي يمكن أن تكون بداية لتطوير هذا النشاط.

من جانبه، عبر الوزير الفنزويلي عن اهتمامه بتجربة الجزائر في مجال تربية البلطي الأحمر سواء تعلق الأمر بالجانب الجيني أو إنتاج الأغذية.

كما أبرز مدير تربية المائيات بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، حمزة حباش، الذي حضر هذا الاجتماع، أن الجزائر تتحكم في كامل سلسلة تربية البلطي الأحمر، بما في ذلك التفريخ وإنتاج الأغذية.

و بالإضافة إلى تربية المائيات، تناول الوزيران خلال هذا اللقاء إمكانيات التعاون و تبادل الخبرات في مجال تسيير الموانئ والبحث العلمي واستيراد وتصدير منتجات تربية المائيات.

و قد أشار الوزير الفنزويلي بهذه المناسبة، الى العلاقات الجيدة بين البلدين.

كما جدد السيد بداني إرادة الجزائر في تطوير علاقاتها مع فنزويلا في كافة المجالات بما في ذلك الصيد البحري وتربية المائيات.

و كانت الطبعة التاسعة للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات التي تحمل شعار "من أجل أمن غذائي مستدام" وتقام تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد افتتحت أمس الخميس من قبل وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية.

و تعرف هذه التظاهرة الاقتصادية المنظمة إلى غاية 11 فبراير الجاري من طرف الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات مشاركة 174 عارضا جزائريين وأجانب من 16 جنسية من إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والدول العربية.

آخر تعديل على السبت, 10 فيفري 2024 10:38
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الجزائر-فنزويلا: بعثات علمية لتطوير تربية الجمبري في المياه العذبة والبلطي الأحمر
  أدرج يـوم : السبت, 10 فيفري 2024 10:32     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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