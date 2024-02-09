بحث سبل تصدير المنتجات السمكية الجزائرية الى إيطاليا و أوروبا

و قال السيد بالما في تصريح ل(وأج) على هامش الصالون الدولي للصيد البحري و تربية المائيات الذي تتواصل فعالياته بمركز المؤتمرات "محمد بن أحمد" لوهران، أن الجمعية الإيطالية للموارد الصيدية مهتمة باستيراد المنتجات السمكية الجزائرية، سواء تلك التي تخص الصيد البحري أو تربية المائيات في الأقفاص والأحواض، الى السوق الإيطالية و الأوروبية.
و أبرز نفس المصدر أنه يجري التشاور مع وزارة الصيد البحري و المنتجات الصيدية الجزائرية، بخصوص القوانين التنظيمية الخاصة بمراقبة هذه المنتجات، مشيرا الى أن استيراد الأسماك من الجزائر سيبدأ بمجرد الاتفاق على هذا الجانب.
كما أشار السيد بالما الى أن جمعيته مهتمة بمختلف انواع الاسماك و الصدفيات، مضيفا أن الاستيراد سيخص منتجات البحر في أول مرحلة ثم أسماك تربية المائيات في فترة ثانية.
وكانت الطبعة التاسعة للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات التي تحمل شعار "من أجل أمن غذائي مستدام" و المقامة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد افتتحت في وقت أمس الخميس من قبل وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية أحمد بداني.
وتعرف هذه الطبعة المنظمة إلى غاية 11 فبراير الجاري من طرف الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات مشاركة 174 عارضا منهم 157 جزائريا فيما يمثل المشاركون الأجانب 16 جنسية من : إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والدول العربية.