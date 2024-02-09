Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بحث سبل تصدير المنتجات السمكية الجزائرية الى إيطاليا و أوروبا

  أدرج يـوم : الجمعة, 09 فيفري 2024 18:31     الفئـة : اقتصــاد
بحث سبل تصدير المنتجات السمكية الجزائرية الى إيطاليا و أوروبا

وهران - أفاد الأمين العام للجمعية الإيطالية للموارد الصيدية "اسوتيكا" جوزيبي بالما اليوم الجمعة بوهران أنه يجري التشاور مع السلطات العمومية الجزائرية حول سبل تصدير المنتجات السمكية الجزائرية الى السوق الايطالية و الأوروبية.

و قال السيد بالما في تصريح ل(وأج) على هامش الصالون الدولي للصيد البحري و تربية المائيات الذي تتواصل فعالياته بمركز المؤتمرات "محمد بن أحمد" لوهران، أن الجمعية الإيطالية للموارد الصيدية مهتمة باستيراد المنتجات السمكية الجزائرية، سواء تلك التي تخص الصيد البحري أو تربية المائيات في الأقفاص والأحواض، الى السوق الإيطالية و الأوروبية.

و أبرز نفس المصدر أنه يجري التشاور مع وزارة الصيد البحري و المنتجات الصيدية الجزائرية، بخصوص القوانين التنظيمية الخاصة بمراقبة هذه المنتجات، مشيرا الى أن استيراد الأسماك من الجزائر سيبدأ بمجرد الاتفاق على هذا الجانب.

كما أشار السيد بالما الى أن جمعيته مهتمة بمختلف انواع الاسماك و الصدفيات، مضيفا أن الاستيراد سيخص منتجات البحر في أول مرحلة ثم أسماك تربية المائيات في فترة ثانية.

وكانت الطبعة التاسعة للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات التي تحمل شعار "من أجل أمن غذائي مستدام" و المقامة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد افتتحت في وقت  أمس الخميس من قبل وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية أحمد بداني.

وتعرف هذه الطبعة المنظمة إلى غاية 11 فبراير الجاري من طرف الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات مشاركة 174 عارضا منهم 157 جزائريا فيما يمثل المشاركون الأجانب 16 جنسية من : إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والدول العربية.

آخر تعديل على الجمعة, 09 فيفري 2024 19:16
كلـمات مفتـاحيــة :
بحث سبل تصدير المنتجات السمكية الجزائرية الى إيطاليا و أوروبا
  أدرج يـوم : الجمعة, 09 فيفري 2024 18:31     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

24.02.09

فضيحة تجسس جديدة للمخابرات المغربية تهز هولندا

24.02.09

بحث سبل تصدير المنتجات السمكية الجزائرية الى إيطاليا و أوروبا

24.02.09

كرة القدم داخل القاعة (تصفيات/العودة) الجزائر- ليبيا: المنتخب الوطني على بعد 40 دقيقة من…

24.02.09

تواصل هبوب الرياح القوية على عدة ولايات من الوطن إلى غاية أمسية غد السبت

24.02.09

الهلال الأحمر: الاحتلال الصهيوني يقتحم مستشفى الأمل في خان يونس

24.02.09

إصابات بالاختناق واعتقال شابين خلال مواجهات مع الاحتلال الصهيوني جنوب نابلس

الأكثــر قـراءة

24.02.05

مكتب المجلس الشعبي الوطني يضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية المقبلة

24.02.05

مقرمان يستقبل سفير إيطاليا بالجزائر

24.02.08

رئيس الجمهورية يستقبل الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز

24.02.06

الذكرى ال70 لإندلاع الثورة التحريرية: تسطير برنامج إحتفالي متنوع و ثري

24.02.05

الجزائر تعمل من موقعها بمجلس الامن على إعلاء صوت افريقيا

24.02.06

الفريق أول شنقريحة يزور مركز عمليات القوات الجوية السعودية