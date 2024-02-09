سوناطراك : لقاءات ثنائية بين السيد حشيشي و نظرائه من شركتي "يونيبر" و"في أن جي" الألمانيتين

وجرى هاذان اللقاءان مع مسؤولي الشركتين الألمانيتين, أمس الخميس, على هامش زيارة نائب المستشار الاتحادي الألماني, وزير الاقتصاد و حماية المناخ, روبرت هابيك, إلى الجزائر, وفق ذات المصدر.
ويأتي اللقاءان -حسب بيان سوناطراك- موازاة مع تنظيم الموائد المستديرة التي جرت بفندق الأوراسي حول مواضيع تتعلق بالطاقات المتجددة والهيدروجين الاخضر, وكذا مشروع "ساوث كوريدور2'' والتي ترأسها كل من وزير الطاقة و المناجم, محمد عرقاب, ونائب المستشار الاتحادي الألماني, روبرت هابيك.
واستقبل السيد حشيشي نظيره من شركة "يونيبر", ودرس الطرفان سبل إيجاد فرص للشراكة فيما يخص الغاز ومجالات الطاقات الجديدة والمتجددة, يضيف البيان.
وتجدر الإشارة أن شركة "يونيبر" هي شركة طاقوية متخصصة في إنتاج الكهرباء والغاز, إلى جانب الطاقات النظيفة.
كما تناول اللقاء الذي جمع السيد حشيشي بالسيد هايتمولر العلاقات التجارية التي تربط الشركتين في مجال تسويق الغاز وسبل تطويرها مستقبلا, حسب بيان المجمع.
للتذكير فقد سبق لسوناطراك أن وقعت مع الشركة الألمانية ''في أن جي", على هامش الطبعة الرابعة ليوم الطاقة الجزائري الألماني, والذي عقد يوم 20 ديسمبر 2022 بالجزائر, مذكرة تفاهم تهدف إلى دراسة إمكانيات التعاون لإنجاز مشاريع في مجال الهيدروجين والأمونيا الخضراء بهدف تصديرهما نحو ألمانيا.