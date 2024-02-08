Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجزائر-ألمانيا : بحث سبل تعزيز التعاون في المجال الصناعي بمختلف مجالاته

  أدرج يـوم : الخميس, 08 فيفري 2024 19:08     الفئـة : اقتصــاد
الجزائر-ألمانيا : بحث سبل تعزيز التعاون في المجال الصناعي بمختلف مجالاته

الجزائر- استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الخميس نائب المستشار الألماني وزير الاقتصاد وحماية المناخ السيد روبرت هابيك رفقة وفد يضم مسؤولي المؤسسات الألمانية في المجال الصناعي، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وتمحورت المحادثات التي جرت بحضور سفيرة ألمانيا بالجزائر السيدة  إليزابيث وولبرز حول ''سبل تعزيز وتطوير التعاون في المجال الصناعي بمختلف مجالاته''، يضيف نفس المصدر.

وفي هذا الاطار استمع السيد عون -حسب البيان - إلى العروض المقدمة من قبل الشركات الألمانية التي تعتزم بعث مشاريع استثمارية في الجزائر، لاسيما في مجال الصناعات الميكانيكية، الصناعات التحويلية وكذا الصيدلانية.

وبالمناسبة، أكد السيد عون على ''ضرورة نقل التكنولوجيا وتكوين الكوادر الجزائرية''، حاثا الألمان على ''الاهتمام أكثر بالاستثمار في الجزائر خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد''.

وتم في الأخير الاتفاق على ''عقد الدورة السابعة للجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الألمانية في أقرب الآجال''، وفقا للبيان.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر-ألمانيا : بحث سبل تعزيز التعاون في المجال الصناعي بمختلف مجالاته
  أدرج يـوم : الخميس, 08 فيفري 2024 19:08     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

24.02.08

بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, السيد عطاف يحل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط

24.02.08

الجزائر- ألمانيا : مشروع تجريبي ثنائي لإنتاج الهيدروجين الاخضر بأرزيو

24.02.08

أهمية الأعمال التوثيقية في الحفاظ على الذاكرة المشتركة بين الشعبين الجزائري والتونسي

24.02.08

كريستوفر روس: المغرب كان يريد مني أن أكون مبعوثا يتخلى عن حياده 

24.02.08

تيزي وزو: تثمين قرار تعزيز المكافحة والوقاية من مرض السرطان

24.02.08

توجيهات للتعجيل بتصنيف الموقع الأثري الروماني "آراس تارمونت" بالمسيلة ضمن قائمة الممتلكات…

الأكثــر قـراءة

24.02.05

مكتب المجلس الشعبي الوطني يضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية المقبلة

24.02.05

مقرمان يستقبل سفير إيطاليا بالجزائر

24.02.06

الذكرى ال70 لإندلاع الثورة التحريرية: تسطير برنامج إحتفالي متنوع و ثري

24.02.05

الجزائر تعمل من موقعها بمجلس الامن على إعلاء صوت افريقيا

24.02.06

الفريق أول شنقريحة يزور مركز عمليات القوات الجوية السعودية

24.02.06

صدور المرسوم الرئاسي المتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من مرض السرطان