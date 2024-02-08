الجزائر-ألمانيا : بحث سبل تعزيز التعاون في المجال الصناعي بمختلف مجالاته

وتمحورت المحادثات التي جرت بحضور سفيرة ألمانيا بالجزائر السيدة إليزابيث وولبرز حول ''سبل تعزيز وتطوير التعاون في المجال الصناعي بمختلف مجالاته''، يضيف نفس المصدر.
وفي هذا الاطار استمع السيد عون -حسب البيان - إلى العروض المقدمة من قبل الشركات الألمانية التي تعتزم بعث مشاريع استثمارية في الجزائر، لاسيما في مجال الصناعات الميكانيكية، الصناعات التحويلية وكذا الصيدلانية.
وبالمناسبة، أكد السيد عون على ''ضرورة نقل التكنولوجيا وتكوين الكوادر الجزائرية''، حاثا الألمان على ''الاهتمام أكثر بالاستثمار في الجزائر خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد''.
وتم في الأخير الاتفاق على ''عقد الدورة السابعة للجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الألمانية في أقرب الآجال''، وفقا للبيان.