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الجزائر- ألمانيا: التوقيع على إعلان نوايا مشترك حول التعاون في مجال الهيدروجين

  أدرج يـوم : الخميس, 08 فيفري 2024 18:29     الفئـة : اقتصــاد
الجزائر- ألمانيا: التوقيع على إعلان نوايا مشترك حول التعاون في مجال الهيدروجين

الجزائر - وقعت الجزائر وألمانيا، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على بيان النوايا المشترك لإنشاء فريق عمل ثنائي حول الهيدروجين، لتعزيز ودعم الاستثمارات في جميع القطاعات الاقتصادية، العمومية والخاصة، المعنية بتطوير الهيدروجين في البلدين.

ووقع على الإعلان كل من وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ونائب المستشار الفيدرالي الألماني، وزير الاقتصاد وحماية المناخ، روبرت هابيك، على هامش انعقاد مائدة مستديرة، نظمت بمشاركة ممثلي الشركات الجزائرية والألمانية العاملة في قطاع الطاقة، وممثلين عن سفارات تونس، إيطاليا،النمسا و الاتحاد الأوروبي بالجزائر، لمناقشة ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك على غرار الطاقات المتجددة، وتطوير الهيدروجين ومشروع الممر الجنوبي للهيدروجين (Corridor Sud H2) .

ويهدف الاعلان الممضى بين الوزارتين الى تعزيز التعاون المشترك في مجال دراسات الجدوى وإنتاج ومعالجة واستخدام ونقل وتخزين وتسويق الهيدروجين ومشتقاته المنتجة من الطاقات المتجددة بما يعود بالنفع على البلدين، حيث يعتزم الجانبان إنشاء فريق عمل جزائري - ألماني حول الهيدروجين +تحت رعاية الشراكة الطاقوية+، من أجل المساهمة في خلق الفرص الاقتصادية في البلدين، مع تسهيل تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.

وعقب الإمضاء، جرى تبادل، عالي المستوى بين الوزراء وكبار المسؤولين في الوزارتين، بحضور خبراء معنيين، حول الإمكانيات والتحديات في تطوير سلسلة قيم الطاقات الجديدة والمتجددة بما في ذلك تطوير الهيدروجين.

كما تمت دعوة ممثلي الاتحاد الأوروبي والإئتلاف الأوروبي الذي يدعمان معا إنشاء "ممر جنوبي للهيدروجين"، حيث يتوقع أن يتم تكييف وتوسيع ممر الأنابيب لنقل الهيدروجين من مصادر متجددة في الجزائر إلى جنوب ألمانيا.

وتعتزم الجزائر أن تصبح منتجا هاما للهيدروجين الأخضر وتصدير 10 بالمائة من احتياجات الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2040.

وسيساهم ممر جنوبي للهيدروجين في ضمان أمن إمدادات الطاقة وتنويع واردات الطاقة في أوروبا ويشكل عنصرا هاما لتصدير الطاقة الخضراء من الجزائر.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر- ألمانيا: التوقيع على إعلان نوايا مشترك حول التعاون في مجال الهيدروجين
  أدرج يـوم : الخميس, 08 فيفري 2024 18:29     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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