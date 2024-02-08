الحرص على اتخاذ تدابير محفزة لتشجيع الاقتصاد الرقمي

عنابة - أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، اليوم الخميس من عنابة بأن "السلطات العليا للبلاد تحرص على سن القوانين واتخاذ تدابير عملية محفزة تترجم إرادتها القوية لتشجيع الاقتصاد الرقمي وجعله أحد ركائز الاقتصاد الوطني".

وأوضح الوزير لدى إشرافه على افتتاح معرض الجزائر للمقاولاتية والتكوين والاقتصاد الرقمي بفندق شيراطون بعاصمة الولاية بأن "التدابير المتخذة في هذا السياق ستمكن من توجيه نسبة هامة من الإنفاق العمومي لتشجيع وترقية الاقتصاد الرقمي"، مبرزا بأن "كل الإجراءات المتخذة والمرتقبة موجهة لاحتضان مبادرات الشباب وتمكينهم من الولوج إلى عالم الرقمنة من خلال استغلال التكنولوجيا لتطوير نشاطات تحمل قيمة مضافة".

وأضاف في السياق ذاته بأن "كل الفاعلين الناشطين في المجال الرقمي سيجدون في التدابير التحفيزية المتخذة على غرار آلية المقاول الذاتي وكذا الإجراءات المرتقبة لتسهيل الولوج إلى الاقتصاد الرقمي، الفرصة للانضمام إلى شبكة المؤسسات المبتكرة التي ستتحول إلى قاطرة تساهم في تجسيد التحول الرقمي بالبلاد"، مذكرا بمختلف آليات الدعم والتحفيز التي تم وضعها في هذا الإطار.

وخلال زيارته لأجنحة معرض الجزائر للمقاولاتية والتكوين والاقتصاد الرقمي، تبادل الوزير أطراف الحديث مع العارضين بشأن طبيعة نشاطاتهم ومدى تحكمهم في سوق الدفع الإلكتروني بالبلاد.

وأفاد في هذا الصدد بأن سوق الدفع الإلكتروني بالجزائر يحصي حاليا نحو 15 مليون زبون حامل لبطاقة دفع إلكترونية، داعيا الشباب إلى السعي لاستقطاب هذا الرصيد الهام من الزبائن من خلال مبادرات مبتكرة تحفز المواطنين على الانخراط في هذا النمط من المعاملات المالية الرقمية.

كما ناقش الوزير مع العارضين جوانبا تتعلق بطبيعة النشاطات الرقمية التي تم إحصاؤها ( 1300 نوع من النشاطات الرقمية) قبل أن يتوقف بجناح المقاول الذاتي وينشط جلسة حوار مع الشباب الراغبين في التسجيل بمنصة المقاول الذاتي التي تم فتحها لاستقطاب الناشطين في المجال الرقمي.

وأجاب الوزير بالمناسبة على تساؤلات الشباب المهتمين بمبادرة المقاول الذاتي والتي تعلقت على وجه الخصوص بالإطار القانوني لممارسة نشاط فردي رقمي وكذا الإعفاءات الجبائية في إطار نشاط المقاول الذاتي.

من جهة أخرى، أفاد السيد ياسين المهدي وليد بأنه إلى حد اليوم تم إحصاء أكثر من 20 ألف مسجل للاستفادة من بطاقة مقاول ذاتي وهو ما يعكس الاهتمام الذي يوليه الشباب لهذه المبادرة، موضحا بأن التوقعات تشير إلى بلوغ نحو 300 ألف مسجل مع نهاية السنة 2024.

وينظم معرض الجزائر للمقاولاتية والتكوين والاقتصاد الرقمي من طرف شركة "قالاكتيكوم" للاتصال وتنظيم التظاهرات بفندق شيراطون بعنابة بمشاركة 75 عارضا يمثلون مؤسسات تنشط في مجال الرقمنة ومدارس تكوين وحاضنات مؤسسات إضافة إلى مؤسسات مالية وسيدوم ثلاثة أيام.

وستشهد فعاليات هذه التظاهرة تقديم محاضرات حول مستجدات المقاول الذاتي والتحول الرقمي والتمويل التساهمي وآليات تمويل المؤسسات الناشئة إضافة إلى الابتكار والخدمات الرقمية.