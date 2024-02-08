نحو تحقيق إنتاج سنوي يعادل 200 ألف طن من السمك مع آفاق 2030

وأبرز السيد بداني في تصريح إعلامي على هامش إشرافه على مراسم إفتتاح الطبعة التاسعة للصالون الدولي للصيد البحري و تربية المائيات بمركز المؤتمرات "محمد بن أحمد" أن وزارته "تسعى الى تحقيق إنتاج 200 ألف طن من السمك سنويا مع آفاق 2030 منها 50 بالمائة تخص الصيد البحري والنسبة الأخرى تتعلق بتربية المائيات".
وأشار إلى أن دائرته الوزارية تطمح إلى تحقيق إنتاج سنوي يعادل 40 ألف طن من السمك في مجال تربية المائيات مع حلول عام 2030 مع العلم أنه يقدر حاليا ب 7 آلاف طن وكذا إنتاج خلال نفس الفترة 60 ألف طن من السمك في مجال تربية المائيات العذبة خصوصا ما تعلق بسمك البلطي الأحمر (تيلابيا).
وأكد الوزير أن "الجزائر تتوفر على كل المؤهلات لتحقيق هذا المجهود وهو في نفس الوقت تحدي لابد من تحقيقه بالنظر إلى الاستثمارات المسجلة حاليا التي ستسمح مستقبلا بمضاعفة الإنتاج والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي".
للتذكير جرت مراسم إفتتاح هذ الصالون الذي يحمل شعار "من أجل أمن غذائي مستدام" و المقام تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بحضور وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب و وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين ميرابي ورئيس المجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي و رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نور الدين بن براهم و وزير السلطة الشعبية للصيد البحري و تربية المائيات لفنزويلا خوان كارلوس لويو هيرنانداس و عدد من السفراء و ممثلين عن منظمات دولية إضافة إلى السلطات المحلية.
وتعرف هذه الطبعة المنظمة إلى غاية 11 فبراير الجاري من طرف الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات مشاركة 174 عارضا منهم 157 جزائريا فيما يمثل المشاركون الأجانب 16 جنسية من: إفريقيا و أوروبا و أمريكا اللاتينية والدول العربية.