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مالية: انعقاد القمة الثانية للتكنولوجيا المالية والتجارة الالكترونية من 5 إلى 7 مارس المقبل بالجزائر

  أدرج يـوم : الخميس, 08 فيفري 2024 15:24     الفئـة : اقتصــاد
مالية: انعقاد القمة الثانية للتكنولوجيا المالية والتجارة الالكترونية من 5 إلى 7 مارس المقبل بالجزائر

الجزائر - تنعقد القمة الثانية للتكنولوجيا المالية و التجارة الالكترونية في الجزائر والتي ستتطرق إلى مواضيع عدة منها الدفع الإلكتروني والبنوك الالكترونية والتأمينات، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية الإلكترونية والتمويل التشاركي من 5 إلى 7 مارس القادم بالجزائر العاصمة بمشاركة أزيد من 100 عارض، حسبما أعلنه المنظمون اليوم الخميس.

وخلال ندوة صحفية انعقدت بالجزائر العاصمة، صرح المدير العام للمؤسسة الناشئة "قيديني" المنظمة لهذا اللقاء، مراد مشتة أن الهدف الرئيسي لهذا الحدث يتمثل في المساهمة في تطوير نشاط التجارة الإلكترونية والدفع عبر الإنترنت في الجزائر.

وأوضح نفس المسؤول أن هذه القمة التي تعد فضاء للنقاش حول المسائل الحالية المتعلقة بالتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية تتطلع إلى تقديم الفرصة لإقامة روابط بين المتعاملين و الزبائن.

ويخصص هذا الحدث لجميع المؤسسات الخاصة أو العمومية التي تنتمي الى النظام البيئي للتكنولوجيا المالية والتجارة عبر الإنترنت بما في ذلك المؤسسات المالية والبنوك وشركات التأمين و المؤسسات الناشئة و موفري خدمات الإيواء ومقدمي خدمات التوصيل واللوجستية.

ويتمثل جديد هذه الطبعة في إنشاء شباك موحد للتجارة الإلكترونية يهدف إلى تقديم النصائح وتوجيه أصحاب المشاريع في هذا القطاع و فضاء مخصص للمؤسسات الناشئة " قرية المؤسسات الناشئة" (startup Village) إضافة إلى فضاء مخصص للتجارة الالكترونية.

سيتم خلال هذه الطبعة التي تنظم تحت إشراف وزير التجارة و ترقية الصادرات و وزير اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة و وزير البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية تنشيط أكثر من 20 ندوة  و ورشات عمل حول مواضيع مختلفة مرتبطة بالتكنولوجيا المالية.

كلـمات مفتـاحيــة :
مالية: انعقاد القمة الثانية للتكنولوجيا المالية والتجارة الالكترونية من 5 إلى 7 مارس المقبل بالجزائر
  أدرج يـوم : الخميس, 08 فيفري 2024 15:24     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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