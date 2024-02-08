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عقار اقتصادي: الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تطلق خدمة تقديم الطلبات وتسييرها عبر الأنترنت

  أدرج يـوم : الخميس, 08 فيفري 2024 11:57     الفئـة : اقتصــاد

الجزائر- أطلقت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, خدمة تقديم طلبات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة بغرض إنجاز مشاريع استثمارية, وتسييرها عبر الانترنت, من خلال المنصة الرقمية للمستثمر.

وجرت مراسم الاطلاق بحضور وزير المالية, لعزيز فايد, ومستشار الوزير الأول, رفيق بوكلية حسان, وكذا ممثلي منظمات أرباب العمل.

وفي كلمة له بالمناسبة, أوضح المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, عمر ركاش, أن إطلاق الخدمة يشكل "محطة فاصلة ستشهد بداية تطبيق الإصلاحات العميقة المتعلقة بإحدى أكبر الملفات تعقيدا والتي كثيرا ما أرقت المستثمرين وحاملي المشاريع وأعاقت محاولات تنويع الاقتصاد وسياسات التنمية  ألا وهو ملف تيسير الولوج إلى العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار".

وأبرز أهمية الإصلاحات التي قامت بها الدولة في هذا الإطار, والتي مست عدة نصوص قانونية على غرار القانون 23-17 المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي الذي صدر في 15 نوفمبر 2023, والمتبوع في 30 ديسمبر 2023 بجميع نصوصه التطبيقية.

وأضاف بالقول: "في ظرف وجيز, تمكن إطارات الوكالة من رفع التحدي باستكمال جميع الترتيبات التقنية والإجرائية من أجل التطبيق الفعلي لأحكام هذا القانون, وها نحن اليوم بعد شهر وأسبوع بالضبط نشهد بداية عملية التنفيذ".

ولفت المتحدث أن ملف العقار الاقتصادي سيعرف بفضل هذه المنصة الجديدة, شفافية ونجاعة أكبر في التسيير, بعدما كان يتميز "ببيروقراطية وبممارسات غير سوية يقوم بها مضاربو العقار من الدخلاء على عالم الاستثمار".

آخر تعديل على الخميس, 08 فيفري 2024 12:05
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عقار اقتصادي: الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تطلق خدمة تقديم الطلبات وتسييرها عبر الأنترنت
  أدرج يـوم : الخميس, 08 فيفري 2024 11:57     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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