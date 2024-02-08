كأس إفريقيا للأمم: كوت ديفوار تفوز على الكونغو الديمقراطية 1-0 وتضرب موعدا مع نيجيريا في النهائي -

كأس إفريقيا للأمم: نيجيريا تتأهل للمقابلة النهائية على حساب جنوب إفريقيا -

عون يشدد بالجلفة على ضرورة تجسيد المشاريع ذات البعد الإستراتيجي في الأجال المحددة -

سونلغاز: عجال يدعو الشركات الكورية الجنوبية إلى المشاركة في تنفيذ مشاريع المجمع -

سوناطراك: الرئيس المدير العام يتفقد سير العمل بالوحدات الإنتاجية بالمنطقة الصناعية لسكيكدة -

قسنطينة/أرباب عمل: إفتتاح لقاء وطني حول الإستثمار بمشاركة 72 عارضا -

مصالح الحفظ العقاري: وزير المالية يحث على تسريع معالجة الملفات والاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين -

السيد عطاف يستقبل الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز -

اتفاقية تعاون وشراكة بين جامعة الجزائر 1 ومركز البحث العلمي والتقني لتطوير استخدامات اللغة العربية -

المسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن: رئيس الجمهورية يوافق على رفع القيمة المالية للجوائز -

الشراكة الجزائرية - التونسية بين المهنيين في تربية النحل وإنتاج العسل تفتح آفاقا واعدة -

السلطات العمومية تسعى إلى وضع آليات عملية لحماية الطفولة -

الفريق أول شنقريحة يواصل زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية -

العاب القوى/ذوو الهمم: الجزائر تتوج ب 8 ميداليات منها خمس ذهبيات في الجائزة الكبرى للشارقة -

الرابطة المحترفة الأولى موبيليس: شباب بلوزداد من أجل تقليص الفارق عن الرائد ولقاء محلي واعد بالعاصمة -

ساقية سيدي يوسف: رمز لنضال مشترك ولعلاقات أخوية ونموذجية -

الاحتلال المغربي يصادر حق أسير مدني صحراوي في العلاج -

نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد وحماية المناخ في زيارة رسمية إلى الجزائر -

المجلس الشعبي الوطني: جلسة عامة غدا الخميس مخصصة لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة -