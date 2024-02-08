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سونلغاز: عجال يدعو الشركات الكورية الجنوبية إلى المشاركة في تنفيذ مشاريع المجمع

  أدرج يـوم : الخميس, 08 فيفري 2024 09:29     الفئـة : اقتصــاد
سونلغاز: عجال يدعو الشركات الكورية الجنوبية إلى المشاركة في تنفيذ مشاريع المجمع

الجزائر- دعا الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، السيد مراد عجال يوم الأربعاء بالجزائر الشركة الكورية الجنوبية ''هيونداي للهندسة والإنجاز'' إلى المشاركة بقوة ضمن المناقصات التي يطلقها المجمع في مجالات الهندسة والإنجاز، حسبما أفاد به اليوم بيان للمجمع العمومي.

و جاء ذلك خلال  جلسة العمل التي جمعت الرئيس المدير العام لسونلغاز, مراد عجال, بالرئيس التنفيذي للشركة الكورية الجنوبية, ريو سيونغان, بمقر المديرية العامة, بحضور عدد من الإطارات المسيرة من كلا الشركتين.

و وفقا للبيان, دعا السيد عجال الطرف الكوري إلى ''المشاركة بقوة ضمن المناقصات التي تطلقها سونلغاز في مجالات الهندسة والإنجاز''.

كما أكد ذات المسؤول ''أن سونلغاز تفتح أبوابها للتعاون مع شركات دولة كوريا الجنوبية, لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ جملة من المشاريع الاستراتيجية التي تعكف على تنفيذها, على غرار برنامج الطاقات المتجددة 15 ألف ميغاوات, ومشروع الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه".

و بالمناسبة -يضيف البيان - استعرض الرئيس المدير العام لمجمع "سونلغاز" مع الرئيس التنفيذي للشركة الكورية الجنوبية هيونداي للهندسة والانجاز, المخرجات المبدئية لحصة العمل التي جمعت الفريق المزدوج  الذي تم تشكيلها امس الثلاثاء و المكلف ''باقتراح حلول للمشاكل المرتبطة بمشروع انجاز محطة أوماش 03 ومستقبل شركة هينكو''.

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و خلال هذا اللقاء ''أثنى الطرفان على الجهود التي بذلها فريق العمل وجو العمل الإيجابي الذي ميز جلسات النقاش'', يؤكد ذات المصدر.

كما وجه الطرفان -حسب البيان- "جملة من التوصيات للوصول إلى حلول لمختلف الملفات العالقة في أقرب الآجال في جو من الاحترام المتبادل ووفق مبدأ رابح رابح'', يضيف البيان.

آخر تعديل على الخميس, 08 فيفري 2024 09:55
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سونلغاز: عجال يدعو الشركات الكورية الجنوبية إلى المشاركة في تنفيذ مشاريع المجمع
  أدرج يـوم : الخميس, 08 فيفري 2024 09:29     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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