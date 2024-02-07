Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مصالح الحفظ العقاري: وزير المالية يحث على تسريع معالجة الملفات والاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 فيفري 2024 20:02     الفئـة : اقتصــاد
مصالح الحفظ العقاري: وزير المالية يحث على تسريع معالجة الملفات والاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين 

الجزائر - حث وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم بالجزائر العاصمة، على ضرورة تسريع معالجة الملفات والاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين على مستوى المحافظات العقارية، مؤكدا على أهمية ضمان حسن سير العمل وتحسين جودة استقبالهم، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وجاء ذلك خلال زيارة تفقدية مفاجئة قادته إلى مصالح المحافظة العقارية لبلديتي درارية وزرالدة (الجزائر العاصمة)، والتي تهدف إلى تقييم فعالية العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفحص مدى تقدم برنامج رقمنة إدارة الأملاك الوطنية على أرض الواقع، يضيف ذات المصدر.

وخلال لقائه بالمسؤولين والموظفين، حث السيد فايد على "تسريع معالجة الملفات والاستجابة الفورية لاحتياجات وطلبات المواطنين، مؤكدا على "أهمية ضمان حسن سير العمل وتحسين جودة استقبال المواطنين، والالتزام بأخلاقيات المهنة وضرورة التكفل بفعالية بانشغالات المطروحة لضمان الراحة التامة للمتعاملين"، حسب البيان.

وأوضح البيان أن الزيارة منحت للوزير "صورة واقعية حول مجريات وظروف سير العمل في هذه المصالح الحيوية"، كما تأتي ضمن جهود الحكومة المستمرة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بهدف تحقيق تفاعل إيجابي بينهم وبين الادارة بما يعزز الثقة ونجاعة هذه الادارة، وفقا للمصدر ذاته.

وقد شكلت هذه الزيارة فرصة للوزير للاستماع بعناية لشكاوى وآراء المواطنين الذين عبروا عن تحسن بعض الخدمات في الآونة الأخيرة من خلال تقديم خدمات عمومية متطورة ومستدامة، حيث تم فهرسة نسبة كبيرة من البطاقات العقارية بكلا البلديتين، مما سيسمح بتفعيل الخدمات المرتبطة بالرقمنة و الدفع عن بعد، بالرغم  من التحديات التي يواجهها القطاع، تضيف وزارة المالية.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
مصالح الحفظ العقاري: وزير المالية يحث على تسريع معالجة الملفات والاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 فيفري 2024 20:02     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

24.02.07

قوات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تستهدف قاعدة لقوات الاحتلال المغربية بقطاع الكلتة

24.02.07

مصالح الحفظ العقاري: وزير المالية يحث على تسريع معالجة الملفات والاستجابة الفورية…

24.02.07

السيد عطاف يستقبل الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز

24.02.07

استثمار: إطلاق المنصة الرقمية للمستثمر غدا الخميس

24.02.07

اختتام فعاليات الطبعة ال19 للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده 

24.02.07

اتفاقية تعاون وشراكة بين جامعة الجزائر 1 ومركز البحث العلمي والتقني لتطوير استخدامات…

الأكثــر قـراءة

24.02.05

مكتب المجلس الشعبي الوطني يضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية المقبلة

24.02.05

مقرمان يستقبل سفير إيطاليا بالجزائر

24.02.06

الذكرى ال70 لإندلاع الثورة التحريرية: تسطير برنامج إحتفالي متنوع و ثري

24.02.05

الجزائر تعمل من موقعها بمجلس الامن على إعلاء صوت افريقيا

24.02.06

الفريق أول شنقريحة يزور مركز عمليات القوات الجوية السعودية

24.02.06

صدور المرسوم الرئاسي المتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من مرض السرطان