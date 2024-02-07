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استثمار: إطلاق المنصة الرقمية للمستثمر غدا الخميس

  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 فيفري 2024 19:36     الفئـة : اقتصــاد

الجزائر - تطلق الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، غدا الخميس، المنصة الرقمية للمستثمر، استكمالا لعملية الإصلاح الشاملة لنظام منح العقار الاقتصادي، حسبما أفاد به، اليوم الأربعاء، بيان لمصالح الوزير الاول.

وجاء في البيان: "تنفيذا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بترقية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، تقوم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ابتداء من يوم الخميس 8 فبراير2024، بحضور أعضاء من الحكومة، بإطلاق المنصة الرقمية للمستثمر، وذلك استكمالا لعملية الإصلاح الشاملة لنظام منح العقار الاقتصادي".

ويهدف هذا النظام الجديد إلى "تحرير الاستثمار من العقبات المرتبطة بوفرة العقار الاقتصادي، مع التبسيط الفعلي للمسار الإداري الذي سيتيح لحاملي المشاريع التفرغ بشكل كامل لتجسيد استثماراتهم دون عوائق"، حسب المصدر ذاته.

وبالإضافة إلى الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الحكومة، طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، على غرار تحويل الامتياز إلى تنازل عن العقار الاقتصادي للمشاريع التي دخلت حيز الاستغلال، واستحداث الوكالات المتخصصة لتهيئة العقار (الاقتصادي -الصناعي، السياحي والحضري)، فضلا عن تسوية وضعية المشاريع التي استفادت من الامتياز قبل دخول النظام الجديد حيز التنفيذ، فإن إطلاق المنصة اليوم يعتبر "فاتحة عهد جديد لسياسة الاستثمار في البلاد"، يضيف البيان.

وفي هذا الإطار، فإن إطلاق هذه المنصة سيسمح "بتكريس أكبر قدر من الشفافية في معالجة طلبات الولوج إلى العقار الاقتصادي، مع ضمان متابعة دقيقة ومرافقة متحررة من البيروقراطية للاستثمارات، في قطيعة تامة مع ممارسات الماضي"، حسب المصدر ذاته.

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استثمار: إطلاق المنصة الرقمية للمستثمر غدا الخميس
  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 فيفري 2024 19:36     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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