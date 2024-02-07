استثمار: إطلاق المنصة الرقمية للمستثمر غدا الخميس

مصالح الحفظ العقاري: وزير المالية يحث على تسريع معالجة الملفات والاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين -

السيد عطاف يستقبل الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز -

اتفاقية تعاون وشراكة بين جامعة الجزائر 1 ومركز البحث العلمي والتقني لتطوير استخدامات اللغة العربية -

المسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم: رئيس الجمهورية يوافق على رفع القيمة المالية للجوائز بدءا من الطبعة المقبلة -

الشراكة الجزائرية - التونسية بين المهنيين في تربية النحل وإنتاج العسل تفتح آفاقا واعدة -

السلطات العمومية تسعى إلى وضع آليات عملية لحماية الطفولة -

الفريق أول شنقريحة يواصل زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية -

العاب القوى/ذوو الهمم: الجزائر تتوج ب 8 ميداليات منها خمس ذهبيات في الجائزة الكبرى للشارقة -

الرابطة المحترفة الأولى موبيليس: شباب بلوزداد من أجل تقليص الفارق عن الرائد ولقاء محلي واعد بالعاصمة -

ساقية سيدي يوسف: رمز لنضال مشترك ولعلاقات أخوية ونموذجية -

الاحتلال المغربي يصادر حق أسير مدني صحراوي في العلاج -

نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد وحماية المناخ في زيارة رسمية إلى الجزائر -

المجلس الشعبي الوطني: جلسة عامة غدا الخميس مخصصة لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة -

مجتمع مدني: إطلاق منصة (كفاءات +) لتدريب وتطوير قدرات الجمعيات -

الاحتلال الصهيوني يواصل نبش المقابر بقطاع غزة لسرقة الأعضاء الحيوية من جثامين المئات من الشهداء -

وزيرة الثقافة والفنون تشرف على تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بمراجعة قانون حماية التراث الثقافي -

رئيس الجمهورية يؤكد سعي الجزائر لتمكين الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء من المساهمة بفعالية في العمل الإفريقي -

الجلفة: مصنع عين الابل سيعزز قدرات الجزائر في إنتاج الاسمنت -

مشاركة 56 متنافسا في فعاليات البطولة الجهوية للجيدو والكاراتي ما بين مصالح الشرطة -