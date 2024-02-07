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نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد وحماية المناخ في زيارة رسمية إلى الجزائر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 فيفري 2024 18:10     الفئـة : اقتصــاد
نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد وحماية المناخ في زيارة رسمية إلى الجزائر

الجزائر - شرع نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد وحماية المناخ، السيد روبرت هابيك، اليوم الاربعاء، في زيارة رسمية الى الجزائر على رأس وفد هام، حسبما أفاد به بيان لوزارة الطاقة والمناجم.

وكان في استقباله بالقاعة الشرفية الرئاسية لمطار هواري بومدين الدولي، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، وإطارات من الوزارة، يضيف نفس المصدر، مبرزا ان هذه الزيارة تندرج "في إطار تعزيز الشراكة الجزائرية - الألمانية في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة".

ويرافق نائب المستشار الألماني خلال هذه الزيارة، وفد هام مكون من إطارات من وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في القطاع الاقتصادي ورؤساء كبرى المؤسسات الطاقوية الألمانية.

ومن المبرمج، وفقا للبيان، عقد لقاءات ثنائية بين الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء وكذا تنظيم مائدة مستديرة لمناقشة ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك على غرار الطاقات المتجددة، وتطوير الهيدروجين ومشروع الممر الجنوبي للهيدروجين (Corridor Sud H2)، بالإضافة الى الإمضاء على عدد من الاتفاقيات بين الطرفين.

آخر تعديل على الأربعاء, 07 فيفري 2024 19:46
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نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد وحماية المناخ في زيارة رسمية إلى الجزائر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 فيفري 2024 18:10     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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