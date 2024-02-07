Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مجمع اتصالات الجزائر الراعي الرسمي للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات

  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 فيفري 2024 14:57     الفئـة : اقتصــاد
مجمع اتصالات الجزائر الراعي الرسمي للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات

الجزائر- أعلن مجمع اتصالات الجزائر، اليوم الأربعاء في بيان له، عن مشاركته كراعي رسمي للطبعة التاسعة للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات.

ومن خلال رعايته لهذا الصالون الدولي، الذي سيقام من 8 إلى 11 فبراير الجاري بمركز المؤتمرات "محمد بن أحمد" بوهران تحت شعار "معا من أجل أمن غذائي مستدام"، "يؤكد مجمع اتصالات الجزائر التزامه بمرافقته لكل القطاعات من أجل التحول الرقمي للجزائر"، وفق المصدر ذاته.

ويجمع هذا المعرض "الهام" في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، مجمل الفاعلين في هذا القطاع من مهنيين، مستثمرين، منظمات التمويل والتأمين ومؤسسات التكوين والأبحاث، حسب ذات البيان.

وسيقدم المجمع والشركات الفرعية التابعة لحافظته، خلال هذا الصالون، مختلف العروض والخدمات وكذا الحلول المبتكرة التي تقدمها مؤسسات المجمع الفرعية الخاصة بهذا القطاع وذلك عبر الجناح المخصص للعرض.

يذكر أن اتصالات الجزائر هو مجمع عمومي اقتصادي تم تأسيسه في 9 نوفمبر 2017 من أجل الإشراف على مراقبة وتنسيق وتنفيذ المشاريع في قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية.

ويتكون المجمع من أربعة شركات فرعية مباشرة تابعة لحافظته وهي اتصالات الجزائر، ا تي م موبيليس، اتصالات الجزائر الفضائية، واتصالات الجزائر أوروبا، وشركتين أخريين تابعتين بشكل غير مباشر وهما صاتيكوم وكومينتال.

 

آخر تعديل على الأربعاء, 07 فيفري 2024 15:10
كلـمات مفتـاحيــة :
مجمع اتصالات الجزائر الراعي الرسمي للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات
  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 فيفري 2024 14:57     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

24.02.07

الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء: رئيس الجمهورية يؤكد سعي الجزائر لتمكين هذه…

24.02.07

الجلفة: مصنع عين الابل سيعزز قدرات الجزائر في إنتاج الاسمنت

24.02.07

مشاركة 56 متنافسا في فعاليات البطولة الجهوية للجيدو والكاراتي ما بين مصالح الشرطة 

24.02.07

رئيس الجمهورية يعين حمزة بن حمودة رئيسا مديرا عاما جديدا للخطوط الجوية الجزائرية

24.02.07

مجازر ساقية سيدي يوسف شاهد على تلاحم الشعبين الجزائري والتونسي

24.02.07

المغرب: ممارسات نظام المخزن الانتقامية بحق الأساتذة الموقوفين تدفع بالشغيلة التعليمية إلى…

الأكثــر قـراءة

24.02.05

مكتب المجلس الشعبي الوطني يضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية المقبلة

24.02.05

مقرمان يستقبل سفير إيطاليا بالجزائر

24.02.06

الذكرى ال70 لإندلاع الثورة التحريرية: تسطير برنامج إحتفالي متنوع و ثري

24.02.05

الجزائر تعمل من موقعها بمجلس الامن على إعلاء صوت افريقيا

24.02.06

الفريق أول شنقريحة يزور مركز عمليات القوات الجوية السعودية

24.02.05

العدوان الصهيوني على غزة: الإعلام الجزائري في مقدمة المدافعين عن القضية الفلسطينية