مجمع اتصالات الجزائر الراعي الرسمي للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات

الجزائر- أعلن مجمع اتصالات الجزائر، اليوم الأربعاء في بيان له، عن مشاركته كراعي رسمي للطبعة التاسعة للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات.

ومن خلال رعايته لهذا الصالون الدولي، الذي سيقام من 8 إلى 11 فبراير الجاري بمركز المؤتمرات "محمد بن أحمد" بوهران تحت شعار "معا من أجل أمن غذائي مستدام"، "يؤكد مجمع اتصالات الجزائر التزامه بمرافقته لكل القطاعات من أجل التحول الرقمي للجزائر"، وفق المصدر ذاته.

ويجمع هذا المعرض "الهام" في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، مجمل الفاعلين في هذا القطاع من مهنيين، مستثمرين، منظمات التمويل والتأمين ومؤسسات التكوين والأبحاث، حسب ذات البيان.

وسيقدم المجمع والشركات الفرعية التابعة لحافظته، خلال هذا الصالون، مختلف العروض والخدمات وكذا الحلول المبتكرة التي تقدمها مؤسسات المجمع الفرعية الخاصة بهذا القطاع وذلك عبر الجناح المخصص للعرض.

يذكر أن اتصالات الجزائر هو مجمع عمومي اقتصادي تم تأسيسه في 9 نوفمبر 2017 من أجل الإشراف على مراقبة وتنسيق وتنفيذ المشاريع في قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية.

ويتكون المجمع من أربعة شركات فرعية مباشرة تابعة لحافظته وهي اتصالات الجزائر، ا تي م موبيليس، اتصالات الجزائر الفضائية، واتصالات الجزائر أوروبا، وشركتين أخريين تابعتين بشكل غير مباشر وهما صاتيكوم وكومينتال.