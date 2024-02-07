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أسواق: نحو تحديد هوامش ربح البقوليات واللحوم

  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 فيفري 2024 14:24     الفئـة : اقتصــاد
أسواق: نحو تحديد هوامش ربح البقوليات واللحوم

الجزائر - يجري التحضير لمرسومين تنفيذيين يحددان هوامش الربح المطبقة على تجارة البقول الجافة واللحوم، وذلك في إطار التدابير المتخذة لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية، حسبما أفاد به اليوم الاربعاء، مسؤول بوزارة التجارة وترقية الصادرات.

وأوضح المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بالوزارة، أحمد مقراني، في لقاء مع القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أنه تم الانتهاء من إعداد مرسوم تنفيذي يحدد هوامش الربح بالنسبة للبقول الجافة، سيضاف إلى مرسوم ثاني يوجد حاليا على مستوى الامانة العامة للحكومة، يخص اللحوم،  حيث يحدد هوامش ربح المستوردين، الموزعين وتجار التجزئة (القصابات).

وسيتم لاحقا إعداد مراسيم تخص مواد أساسية اخرى، وذلك من أجل حل إشكالية الزيادات غير المبررة للأسعار، حسب المسؤول.

من جهة أخرى، لفت المسؤول الى أنه خلال اجتماعه مع مسيري أسواق الجملة للخضر والفواكه، وكذا ممثلي جمعيات حماية المستهلك، طلب وزير القطاع، الطيب زيتوني، بإطلاق ورشة عاجلة لدراسة إعادة تفعيل الوثيقة التي تحل محل الفاتورة بالنسبة للمواد الفلاحية، منتجات الصيد البحري ومنتجات الصناعات التقليدية.

وحول حصيلة مصالح الرقابة خلال 2023، أوضح السيد مقراني أنه تم القيام ب 096 ر2  مليون تدخل على مستوى جميع ولايات البلاد، أسفر عن تسجيل 200 ألف مخالفة، 31 بالمائة منها تخص عدم إشهار الأسعار.

وحول تموين الأسواق بالمواد الأساسية، أكد السيد مقراني أنه يتم حاليا تنفيذ برنامج استيراد قوامه 111 ألف طن من اللحوم على دفعات، بعد أن تم منح رخص ل59 مستورد.

وأشار المسؤول في هذا الاطار، بأن عملية استيراد اللحوم جاءت بعد عملية تقييم باشرتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أفضت الى أن الاستهلاك الوطني من هذه المادة يتراوح ما بين 60 الى 65 ألف طن شهريا، فيما يبلغ الانتاج المحلي 45 ألف طن شهريا، وهو ما دفع الدولة إلى اللجوء "استثنائيا" للاستيراد بمعدل 20 ألف طن شهريا.

وتحسبا لشهر رمضان، أشار السيد مقراني الى أنه تم تسبيق حصتي يناير وفبراير بشهر، فيما يجري اليوم توزيع حصة مارس على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الفلاحية، لتمكين المستوردين من مباشرة عملية التوطين البنكي ودخول منتظم للشحنات في اقرب الاجال.

ويأتي هذا البرنامج بالموازاة مع التسهيلات التي أقرتها السلطات العمومية القاضية بخفض الرسوم الجمركية من 30 الى 5 بالمائة وإلغاء الرسم الإضافي المؤقت للحماية الذي كان 70 بالمائة بالنسبة للحوم الأغنام واللحوم البيضاء، اضافة الى الاجراءات التسهيلية على مستوى الحدود.

وبخصوص البقوليات والأرز، أشار المسؤول الى أن السوق الوطني يشهد وفرة في التموين، باستثناء الحمص (عيار 12) والفاصولياء الجافة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن شحنات ب30 ألف طن مستوردة من الفاصولياء الجافة ستصل الجزائر قبل 10 فبراير الجاري.

من جهة أخرى، أشار المدير الى القيام بزيادات في انتاج الزيت والسكر، حيث انتقلت الكميات المنتجة من الزيت من 1800 طن الى 4000 طن يوميا، في حين انتقلت الكميات المنتجة من السكر من 2100 طن الى 4000 طن يوميا، وهذا بغرض "تكوين مخزونات استباقية وضمان التموين المنتظم للأسواق خلال شهر رمضان".

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أسواق: نحو تحديد هوامش ربح البقوليات واللحوم
  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 فيفري 2024 14:24     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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