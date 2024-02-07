سوناطراك: حشيشي يعاين مشروعا لزيادة حجم شحن منتجات غاز البترول المميع بشرق البلاد

الجزائر - عاين الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، مشروعا لمضاعفة قدرات خط الأنابيب سكيكدة-الخروب (قسنطينة) الجديد لغاز البترول المميع، الرامي لتأمين الإمدادات بشرق البلاد، وذلك حسبما جاء، يوم الأربعاء، في بيان للمجمع.

و أوضح البيان أن السيد حشيشي عاين, أمس الثلاثاء ببلدية عزابة (سكيكدة), إنجاز مشروع مضاعفة قدرات خط أنابيب سكيكدة-الخروب الجديد لغاز البترول المميع مقاس 10 بوصة, على مسافة 105 كلم.

و يأتي هذا المشروع -حسب البيان- لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية المتزايدة في الجهة الشرقية من البلاد, "حيث سيؤدي إلى زيادة حجم شحن منتجات غاز البترول المميع (البوتان والبروبان), ويضمن تأمين الإمدادات من هاته المواد وتوزيعها على نطاق واسع بشرق البلاد".

و جاء ذلك في إطار الزيارات الميدانية التي قادت, السيد حشيشي, رفقة وفد من الإطارات المسيرة, إلى ولايات الطارف, عنابة وسكيكدة, لتفقد مشاريع حيوية تشرف عليها مؤسسات فرعية تابعة لمجمع سوناطراك.

و على مستوى ولاية الطارف, عاين الرئيس المدير العام مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر "كدية الدراوش" ببلدية بريحان, المسندة للشركة الجزائرية للطاقة (AEC), وهي من المشاريع الوطنية الاستراتيجية المسجلة ضمن البرنامج التكميلي للمخطط الاستعجالي لسنة 2021 الذي أقره رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لإنجاز خمس محطات جديدة لتحلية مياه البحر والتي أوكل إنجازها لمجمع سوناطراك.

و تقدر الطاقة الإنتاجية للمحطة بـ 300 ألف متر مكعب يوميا, ويشرف على إنجازها فرعا مجمع سوناطراك, الشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية (SARPI) والمؤسسة الوطنية للقنوات (ENAC).

و قد استمع الرئيس المدير العام, بالمناسبة, إلى عرض تقني حول المشروع, واطلع ميدانيا على وتيرة سير أشغال إنجاز هذا المشروع الذي ينتظر أن يسهم في تزويد ساكنة المنطقة بالماء الشروب, يضيف البيان.

و بولاية عنابة, زار الوفد مجمع أسمدال, وهو أحد فروع مجمع سوناطراك النشطة في مجال صناعة الأسمدة ومنتجات الصحة النباتية التي تساهم في تطوير قطاع الفلاحة في البلاد, حيث حقق هذا المجمع, حسب المصدر ذاته, "قفزة كمية ونوعية في الإنتاج, بفضل الاستثمارات الهامة التي باشرها خلال السنوات الثلاثة الأخيرة, الشيء الذي سمح له بتطوير نشاطاته والتوجه نحو التصدير".

كما عاين السيد حشيشي, مركب الأسمدة الفوسفاتية بعنابة التابع لمجمع أسمدال, وهو مركب متخصص في إنتاج وتسويق أسمدة الأمونيا والنيتروجين والفوسفات, حيث تفقد الوفد سير عمل وحدات المركب, ووقف السيد حشيشي "مطولا", على سير إنتاج وحدة الأمونياك التابعة للمركب.

في سياق متصل, زار الرئيس المدير العام فرع نفطال بعنابة, أين استمع إلى عرض تقني لمشاريع إنجاز هياكل اجتماعية ثقافية بوسط مدينة عنابة تابعة لمؤسسة نفطال, منها مشروع إنجاز مركز جديد للتكوين بعنابة يتضمن جناحا بيداغوجيا يتسع لاستقبال 120 متربصا لتلبية الاحتياجات في مجال التكوين وتنمية المهارات المتخصصة.

و يضم المركز أيضا قاعة محاضرات ذات سعة تقدر بـ 300 مقعد, بالإضافة إلى جناح مخصص للإيواء يحتوي على 150 غرفة.

و يتضمن تصميم مشروع إنجاز مركز التكوين بعنابة, أيضا, مدرسة الإطفاء, كبنية تحتية تعليمية تهدف أساسا لتطوير مستوى الأداء العملياتي بشكل مستمر, وتأهيل أفراد الأمن والوقاية في مجال مكافحة الحرائق.

و تعد هذه المدرسة بمثابة "مكسب بيداغوجي يستند إلى التجارب والخبرات الميدانية ويستعمل في إطار إدارة الأزمات وحالات الطوارئ", حسب البيان.

كما زار الرئيس المدير العام والوفد المرافق مركب الحديد والصلب بالحجار, حيث بحث مع مسؤولي مؤسسة سيدار, التي تزود سوناطراك بالأنابيب, سبل تعزيز التعاون بين الطرفين.