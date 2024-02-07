سونلغاز وهيونداي للهندسة والإنجاز يتفقان على تشكيل فوج عمل مشترك لتطوير التعاون بينهما

الجزائر- اتفق مجمع سونلغاز مع الشركة الكورية الجنوبية, هيونداي للهندسة والإنجاز, على تشكيل فوج عمل مشترك لتطوير التعاون بين الطرفين, حسبما أفاد به اليوم الاربعاء بيان للمجمع العمومي.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المدير العام لسونلغاز, مراد عجال, للرئيس التنفيذي للشركة الكورية الجنوبية, ريو سيونغان, أمس الثلاثاء بمقر المديرية العامة (الجزائر العاصمة), بحضور عدد من الإطارات المسيرة من الطرفين, حيث تم بحث ومناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بوضعية التعاون ومستقبله.

وتم التركيز خلال هذا اللقاء على ملف إنهاء أشغال انجاز مشروع محطة "أوماش 03 ", وهذا "في أحسن الظروف وأفضل الآجال مع احترام قوانين الجمهورية الجزائرية وبنود عقد الشراكة", إضافة إلى ملف الشراكة المستقبلية بين الطرفين.

وبالمناسبة, أكد السيد عجال على "العلاقات المتينة التي تربط سونلغاز بعدد من المتعاملين الاقتصاديين لدولة كوريا الجنوبية, موضحا الأهمية التي يوليها المجمع لهذه الشراكات".

من جانبه, أثنى السيد سيونغان على "مستوى التعاون والجاهزية التي تظهرها إطارات سونلغاز خاصة فيما يتعلق بحل كل المشاكل التي تعرقل حسن سير هذه الشراكة", مبديا ترحيبه بجملة الاقتراحات التي تم تقديمها من قبل الرئيس المدير العام لسونلغاز فيما يتعلق بتسوية الملفات المذكورة.

وخلص الاجتماع الى "اتفاق الطرفين على تعيين فريق عمل مزدوج لبحث وبلورة حلول بخصوص كل المشاكل التي يطرحها ملف التعاون بين سونلغاز وشركة هيونداي للهندسة والانجاز, على أن يتم توقيع بروتوكول تفاهم بين الطرفين بناء على مخرجات تقرير فريق العمل الذي يجمع اطارات الشركتين", حسب البيان.