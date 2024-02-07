القرض الشعبي الجزائري يتمتع بالصلابة المالية لتحمل الصدمات المحتملة

بسكرة - أكد يوم الثلاثاء المدير العام للقرض الشعبي الجزائري علي قادري من ولاية بسكرة بأن البنك يتمتع بالصلابة المالية التي تمكنه من تحمل الصدمات المحتملة.

و أوضح ذات المسؤول خلال لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين لعدة ولايات بمدينة بسكرة ضمن حملة فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري أن ''البنك يملك مكانة مالية هامة حيث يحتل المرتبة الثالثة وطنيا من بين 19 مؤسسة بنكية وقد بلغ ناتجه البنكي الصافي 70,15 مليار دج كما إن له حصة من الموارد المالية في السوق تقدر 14 بالمائة و يستحوذ على حصة تقدر ب15 بالمائة في مجال القروض".

و أضاف السيد قادري أن القرض الشعبي الجزائري الذي يسير أكثر من 3 ملايين حساب بنكي ''يملك إنتاجية حسنة ويسجل نموا ملحوظا في عدد الحسابات المسيرة'' مشيرا الى أن ''عدد الحسابات فيما يخص الصيرفة الإسلامية بعدد 47 ألف حساب سمح بحشد أكثر من 35 مليار دج منذ إنشاء هذا النوع من المعاملات المالية في أكتوبر 2020".

و أبرز السيد قادري إن القرض الشعبي الجزائري هو الداعم الأساسي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مؤكدا انه بالإضافة إلى قدرات البنك المالية يتوفر على شبكة من الوكالات (161 وكالة عبر الوطن) تجعله قريبا من الزبائن.

و أشار ذات المسؤول إن إتاحة المجال للمستثمرين في 30 يناير من السنة الجارية لشراء أسهم البنك التي يبلغ سعرها 2300 دج للسهم الواحد يمنح للمساهمين امتيازات عديدة على غرار الحصول على أرباح الأسهم والتحفيز الضريبي والحق في المشاركة في الجمعية العامة.