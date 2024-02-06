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مالية/نقل: اجتماع وزاري مشترك لرفع العراقيل عن مشاريع الاستثمار

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 فيفري 2024 20:05     الفئـة : اقتصــاد
مالية/نقل: اجتماع وزاري مشترك لرفع العراقيل عن مشاريع الاستثمار

الجزائر - ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، مناصفة مع وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، اجتماعا مشتركا بين القطاعين، يهدف الى إزاحة العقبات التي قد تواجه تنفيذ برامج الاستثمار وتنمية قطاع النقل، وذلك من خلال تلبية احتياجات المتعاملين التابعين لمجال النقل العمومي، حسبما افاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة المالية.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الخطوة تندرج في إطار "الجهود المتواصلة لتجسيد التعاون المكثف بين القطاعات، الذي تقوده وزارة المالية، بما يتلاءم مع تنفيذ الإصلاح الميزانياتي"، حيث أكد وزير القطاع، خلال هذا الاجتماع، على مدى "الأهمية التي تكتسيها هذه الرؤية الجديدة المرتكزة على الأداء والنتائج في تسيير المصالح العمومية، فضلا عن الحوكمة".

كما أعرب وزير المالية عن "الاستعداد التام لهياكله من أجل مرافقة قطاع النقل في مساعي التنمية التي باشر فيها"، داعيا "كافة الفاعلين المعنيين للانخراط في التفكير العميق من أجل تحديد المناهج المثلى التي قد تسهم في تنويع موارد تمويل هذا القطاع الحيوي".

ويكتسي -يؤكد البيان-  قطاع النقل "أهمية بالغة باعتباره خدمة عمومية هامة تؤدي دورا أساسيا في التواصل الاجتماعي والاقتصادي"، بالإضافة إلى ذلك، "ستسمح التنمية الفعالة لهذا القطاع بتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تسهيل حركة السلع والأشخاص".

وترتبط الرهانات المتعلقة بالعصرنة وفعالية النقل ''ارتباطا وثيقا'' بتحسين جودة حياة المواطنين والتقدم الاقتصادي، يضيف البيان.

من جهته، أشاد وزير النقل بالجهود المسخرة من طرف هياكل وزارة المالية في سبيل مرافقة دائرته الوزارية، سواء  من ''حيث المخطط الميزانياتي أو المالي أو ما يتعلق بأملاك الدولة''.

كما نوه السيد زهانة بأهمية هذا التعاون الرامي إلى إيجاد حل للإشكاليات المطروحة التي تواجه تنفيذ وانجاز مختلف المشاريع الكبرى التي شرع فيها قطاع النقل.

وأفاد المصدر ان مثل هذا الاجتماع هو مناسبة "للتشجيع على مد جسور حوار مفتوح وبناء بين الوزارتين، بما يعزز الفهم المتبادل للتحديات التي قد تطرح أمام كل قطاع''.

واتفق المشاركون على ''مواصلة هذه الشراكة القوية، بغية ضمان نجاح مبادرات تنمية قطاع النقل والاستجابة بطريقة ناجعة لاحتياجات المواطنين''، يضيف البيان.

كلـمات مفتـاحيــة :
مالية/نقل: اجتماع وزاري مشترك لرفع العراقيل عن مشاريع الاستثمار
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 فيفري 2024 20:05     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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