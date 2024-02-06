سوناطراك: تأكيد على أهمية التكوين لضمان استغلال ناجع لمحطات تحلية مياه البحر

الطارف ـ أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، اليوم الثلاثاء بالطارف على ضرورة "الالتزام بتكوين التقنيين في المعدات الاستراتيجية لمحطات تحلية مياه البحر لضمان استغلالها الناجع".

وأوضح السيد حشيشي خلال تفقده لسير أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر بكدية الدراوش بولاية الطارف بأن هذا المشروع المدمج والمهيكل والذي يندرج في إطار البرنامج الاستعجالي الذي أقره رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وأسند إنجازه لمجمع سوناطراك "يحمل بعدا اقتصاديا واجتماعيا حيويا ويتطلب تجسيده التكفل بصفة استباقية بالجانب المرتبط بالاستغلال".

وأضاف بأن محطة تحلية مياه البحر بالطارف التي ستنتج 300 ألف متر مكعب من المياه يوميا ستدخل "قريبا" مرحلة التركيب الميكانيكي للمعدات وهى مرحلة استراتيجية في إنجاز المحطة, مشددا على ضرورة مسايرة مراحل إنجاز هذا المشروع ببرنامج تكويني هادف لتأهيل الكفاءات وتمكينها من ضمان الاستغلال الأمثل للمعدات وصيانتها.

وعقب متابعته عرضا حول مراحل تنفيد المشروع الذي يسجل حاليا نسبة تقدم إجمالية في أشغال الإنجاز تقدر ب 47 بالمائة، شدد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك على "ضرورة تكثيف الجهود من أجل تدارك التأخر الذي سجل خلال مرحلة انطلاق الأشغال", موضحا بأن "زيارته للمشروع اليوم تندرج في إطار المتابعة الميدانية للمشاريع التي أطلقها المجمع ويحرص على تنفيذها وفقا لمعايير الجودة والآجال التعاقدية".

كما ناقش السيد حشيشي مع إطارات المؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع العوائق التي تواجه سير الأشغال وأكد استعداد كل الأطراف من جماعات محلية وإطارات المجمع ومختلف الفاعلين المعنيين بنقل واستلام المعدات، برفع كل العراقيل كي يتسنى تسليم المشروع في الآجال المحددة بنهاية ديسمبر من السنة الجارية.

وبولاية عنابة زار الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، مؤسسة مخصبات الجزائر "فرتيال" وهي إحدى فروع المجمع الصناعي للأسمدة "أسمدال" حيث أكد خلال تفقده لوحدات المؤسسة على الأهمية الاستراتيجية لإنتاج الأسمدة وتوسيع استغلالها في الأنشطة الفلاحية.

وأبرز بالمناسبة بأن "تطوير إنتاج الأسمدة يمثل أحد الرهانات الاستراتيجية التي يتوجب كسبها لضمان الأمن الغذائي", مشيرا إلى أن "الاستثمارات الهامة التي أطلقتها الدولة الجزائرية في هذا المجال ستعزز الطاقات الإنتاجية للأسمدة وتساهم في تنويعها وتطوير استخداماتها الاقتصادية متعددة المجالات".

ودعا في هذا السياق عمال مؤسسة "فرتيال" إلى مضاعفة الجهود لرفع طاقات الإنتاج من 100 ألف طن سنويا من الأسمدة إلى أكثر من 200 ألف طن سنويا.

وبمركب سيدار الحجار للحديد والصلب، تفقد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك وحدة إنتاج الأنابيب غير الملحمة الموجهة لنقل المحروقات وأكد في حديث مع مسيري المركب على ضرورة احترام معايير الجودة والآجال التعاقدية بشأن مخطط الأعباء الذي يربط مجمع سوناطراك بمركب الحجار والمتضمن عقد بمجموع 127 كلم من الأنابيب غير الملحمة من مختلف الأحجام لنقل المحروقات وآخر ب 1.000 كلم من ذات الأنابيب.

ويعمل المركب حاليا على إتمام تنفيذ مخطط الأعباء الخاص بالعقد الأول الذي تقدر قيمته ب 7 ملايير دج فيما يرتقب الانطلاق في تنفيذ مخطط أعباء العقد الثاني الخاص بإنتاج 1.000 كلم من الأنابيب غير الملحمة بغلاف مالي قيمته 22 مليار دج خلال شهر مارس المقبل، حسب الشروح التي قدمت بالمناسبة.

وخلال محطات الزيارة التي قادته أيضا إلى المقر الاجتماعي لشركة نفطال بعنابة التابعة لمجمع سوناطراك ذكر السيد حشيشي بالتزام المجمع بالعمل بالتنسيق التام مع مختلف الشركاء من أجل تجسيد المشاريع المهيكلة التي أطلقتها الدولة لتعزيز مكانة الجزائر ومقوماتها الاقتصادية وتنويعها.