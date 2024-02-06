الجزائر تشارك في الطبعة 27 لمعرض شرقي المتوسط للسياحة والأسفار بتركيا

الجزائر - تشارك الجزائر في فعاليات الطبعة 27 لمعرض شرقي المتوسط للسياحة والأسفار بأسطنبول، تركيا، خلال الفترة الممتدة ما بين 6 و9 فبراير بغية التعريف بوجهة الجزائر السياحية، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للديوان الوطني للسياحة.

وأوضح المصدر ذاته، أن "الجزائر تشارك لأول مرة في فعاليات الطبعة السابعة والعشرون لمعرض شرقي المتوسط للسياحة والأسفار EMITT باسطنبول تركيا، ممثلة بالديوان الوطني للسياحة ومؤسسة +أونات+ ووفد من المتعاملين السياحيين ومهني القطاع وذلك من 06 الى09 فبراير 2024".

وتهدف هذه المشاركة --يضيف البيان-- إلى الانفتاح على أسواق سياحية جديدة واعدة والتعريف بوجهة الجزائر السياحية، وتمكين المتعاملين الجزائريين السياحيين من ربط علاقات عمل بينية وتنظيم برامج سياحية، خاصة بعد الإجراءات المتخذة للحصول على التأشيرة.

وأرجع البيان المشاركة في هذا الموعد السياحي إلى العمل الترويجي الذي قام به القطاع خلال فعاليات الصالون الدولي للسياحة والأسفار في طبعته الأخيرة، حيث "عرفت مشاركة واسعة للمتعاملين السياحيين والصحفيين والمؤثرين الأتراك الذين قاموا بإنجاز عدة محتويات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإعداد مقالات صحفية في مختلف وسائل الإعلام التركية عن الحضارة الإسلامية والتراث العثماني في الجزائر لقيت صدى إيجابي واسع".

ويعتبر هذا الصالون من بين أهم خمس معارض تجارية سياحية في العالم، حيث سجلت الطبعة السابقة مشاركة أزيد من40.000 متعامل ومحترف في المجال السياحي، بمشاركة 595 عارض يمثلون 95 دولة و30000 زائر.

وسيعمل الديوان خلال هذا المعرض على ترويج المقصد السياحي الجزائري، بالاعتماد على الدعائم الترقوية المطبوعة والرقمية باللغتين العربية والانجليزية والتي سيتم توزيعها على مستوى جناح الجزائر بالإضافة إلى المعلومات والشروحات التي سيتم السهر على تقديمها إلى الوافدين، إلى جانب إمكانية القيام بزيارات افتراضية عبر تقنية ثلاثية الأبعاد لبعض المناطق السياحية الجزائرية، وفقا للمصدر ذاته.