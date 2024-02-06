Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

قمة منتدى الدول المصدرة للغاز: تأكيد حرص الجزائر على إحاطة الموعد بكافة شروط النجاح

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 فيفري 2024 15:19     الفئـة : اقتصــاد
قمة منتدى الدول المصدرة للغاز: تأكيد حرص الجزائر على إحاطة الموعد بكافة شروط النجاح

الجزائر - أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، حرص الجزائر على إحاطة القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي ستحتضنه نهاية الشهر الجاري بكافة شروط النجاح، مشددا على أن المحافظة على هذا المورد الثمين والاستفادة من مزاياه مسؤولية مشتركة.

وفي كلمته الترحيبية عبر الموقع الالكتروني الخاص بالقمة السابعة لرؤساء دول و حكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، الذي تم اطلاقه اليوم، أكد رئيس الجمهورية على أن "الجزائر لحريصة على إحاطة هذا الموعد بكافة شروط النجاح".

وأبرز رئيس الجمهورية "أهمية التعاون والتضامن في إطار منتدانا هذا"، مشددا على أن "المحافظة على هذا المورد الثمين والاستفادة من مزاياه مسؤولية مشتركة ينبغي ان تقوم على ادراك متبادل لمتطلبات توازن المصالح وتقاسم المنافع".

وفي ذات السياق، لفت رئيس الجمهورية إلى أن دورة الجزائر تنعقد في سياق يطبعه "التركيز المتزايد على الغاز الطبيعي كمصدر طاقوي حاسم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكونه من أهم المصادر الطاقوية البديلة والنظيفة الصديقة للبيئة''.

وفي سياق ذي صلة، أعرب رئيس الجمهورية عن "خالص التقدير" لأمير دولة قطر، سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ل "رئاسته الموفقة للدورة السابقة وإدارته لمقتضاياتها بالنجاعة المطلوبة''، منوها بجهود الأمين العام للمنتدى وكافة المساهمين في الإعداد لأشغال القمة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 06 فيفري 2024 15:53
كلـمات مفتـاحيــة :
قمة منتدى الدول المصدرة للغاز: تأكيد حرص الجزائر على إحاطة الموعد بكافة شروط النجاح
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 فيفري 2024 15:19     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

24.02.06

الفريق الوطني (خلافة بلماضي): اللجنة المختصة تجتمع يوم الخميس لاختيار قائمة المترشحين

24.02.06

العمل دون هوادة لإعطاء أحسن صورة عن الأداء الجمركي المهني والنموذجي

24.02.06

الجزائر تشارك في الطبعة 27 لمعرض شرقي المتوسط للسياحة والأسفار بتركيا

24.02.06

المغرب : نظام المخزن يكرس بقوانينه الفقر في البلاد

24.02.06

إطلاق برنامج "المسرح في رحاب الجامعة" لتنشيط الحياة الثقافية للطلبة في الوسط الجامعي

24.02.06

الموقع الالكتروني لقمة منتدى الدول المصدرة للغاز: نص الكلمة الترحيبية لرئيس الجمهورية

الأكثــر قـراءة

24.02.05

مكتب المجلس الشعبي الوطني يضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية المقبلة

24.02.05

مقرمان يستقبل سفير إيطاليا بالجزائر

24.02.05

الجزائر تعمل من موقعها بمجلس الامن على إعلاء صوت افريقيا

24.02.05

العدوان الصهيوني على غزة: الإعلام الجزائري في مقدمة المدافعين عن القضية الفلسطينية

24.02.05

حنون: تحصين البلاد وتقوية الجبهة الداخلية أولوية الأولويات في الوقت الراهن

24.02.05

العرباوي في جمهورية الكونغو للمشاركة في إجتماع لجنة الإتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول…