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منتدى الدول المصدرة الغاز: الإطلاق الرسمي لموقع القمة السابعة بالجزائر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 فيفري 2024 14:58     الفئـة : اقتصــاد

الجزائر - أشرف وزراء الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، والاتصال، محمد لعقاب، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على الإطلاق الرسمي للموقع الالكتروني الخاص بالقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز المقرر عقدها بالجزائر في الفترة من 29 فبراير إلى 2 مارس المقبل.

وقد جرت مراسم إطلاق الموقع algeria7thgecfsummit.dz بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال، كمال سيدي السعيد والامين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، السيد محمد حمال.

كلـمات مفتـاحيــة :
منتدى الدول المصدرة الغاز: الإطلاق الرسمي لموقع القمة السابعة بالجزائر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 فيفري 2024 14:58     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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