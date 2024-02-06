ضرورة تكوين صحفيين متخصصين في ميدان الغاز بالنظر لمكانته الحيوية

بومرداس- أكد وزير الاتصال, محمد لعقاب, اليوم الثلاثاء بجامعة أمحمد بوقرة ببومرداس, على أهمية تكوين صحافة مختصة في الغاز بالنظر لمكانة هذه الطاقة الحيوية دوليا ولأهميتها بالنسبة للاقتصاد و للوطن ككل.

وقال الوزير في كلمة ألقاها لدى افتتاح دورة تكوينية لفائدة صحفيين, تحضيرا لتغطية القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز المقررة بالجزائر من 29 فبراير إلى 2 مارس القادم, أن بالنظر لأهمية الغاز بالنسبة للاقتصاد الوطني فبلادنا تحتاج الى صحافة متخصصة في هذا المجال الحيوي.

وأوضح أن تنظيم هذه الدورة التكوينية يهدف إلى "تزويد الصحفي بالأدوات و الآليات المعرفية التي تمكنه من التعامل مع متغيرات سوق الغاز, على الصعيد العالمي بالخصوص, و تمكينه من معرفة المفاهيم في هذا المجال وتحليلها وبالتالي التأثير على صناع القرار في المجال".

كما اعتبر السيد لعقاب هذه الدورة التكوينية بمثابة "انطلاقة لتعزيز المكاسب و المعارف الكافية من أجل التعامل الجيد و الفعال مع المواضيع الحساسة و المصيرية" في قطاع الغاز و البترول.

وذكر الوزير بأن قانون الإعلام الجديد "يعطي للصحفي الحق في التكوين", مضيفا أن القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز المقررة بالجزائر, هي فرصة مواتية لتنظيم هذه الدورة التكوينية المتخصصة للصحفيين "لتسهيل أداء واجبهم".

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وستتواصل الدورة التكوينية التي تنظمها وزارة الاتصال بالتعاون مع جامعة بومرداس, ثلاثة أيام متتالية بالمكتبة المركزية لجامعة أمحمد بوقرة, بمشاركة زهاء 300 صحفي من القطاعين العمومي و الخاص, وبتأطير من خبراء و أخصائيين في مجال الطاقة.

ويتضمن برنامج الدورة, التعريف بمنتدى الدول المصدرة للغاز وعلاقته مع المنظمات الأخرى, و دور الجزائر الريادي في المنتدى و على الساحة الطاقوية العالمية و كمنتج بارز للغاز حاليا و واعد مستقبلا.

وتشمل الدورة التكوينية أيضا محاور متنوعة, على غرار مكانة النفط و الغاز في الاقتصاد الجزائري, و التنافس الدولي حول النفط و الغاز و أثره على العلاقات الدولية, و مؤشرات أهمية الغاز الطبيعي من الناحيتين الجيو-اقتصادية والسياسية, و كذا الأمن الطاقوي و دوره في تشكيل العلاقات الدولية.

ويتوخى من تنظيم هذه الفعالية, حسب المنظمين, تقديم قراءة نقدية وتحليلية للتحديات العالمية في مجال الغاز الطبيعي وكيفية إعداد الربورتاج و كتابة المقالات ذات الصلة بالموضوع بكل استقلالية و احترافية, و طرح مقاربات حول تحديات وآفاق وآثار الغاز الطبيعي على الساحة العالمية.

وترمي هذه الدورة كذلك إلى تمكين الصحفيين من معارف جديدة حول الموضوع وتمكينهم من إجراء حوارات مع الخبراء و المسؤولين السياسيين في الدول المنتجة و المصدرة للغاز, و تنشيط موائد مستديرة مع الخبراء الوطنيين و الأجانب من دون الرجوع الى المستشارين و المتخصصين.