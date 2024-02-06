منتدى الدول المصدرة للغاز: عرقاب يستقبل وفدا لبحث تحضيرات القمة السابعة

وخلال هذ اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة بحضور إطاراتها, تطرق الجانبان الى اخر التطورات المتعلقة بالتحضيرات الجارية للقمة المزمع انعقادها في الجزائر العاصمة من 29 فبراير الى 2 مارس من السنة الجارية, حسب نفس المصدر.
كما بحث الطرفان الأهداف الاستراتيجية للمنتدى, بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي بين الدول الأعضاء في المنتدى لإيجاد حلول وابتكارات في مجال الغاز, لاسيما من خلال معهد أبحاث الغاز التابع للمنتدى والذي يوجد مقره بالجزائر.
وللإشارة, سيقوم الأمين العام والوفد المرافق له بزيارة العديد من المواقع المتعلقة بالحدث, ويعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الجزائريين بهذا الخصوص.