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منتدى الدول المصدرة للغاز: عرقاب يستقبل وفدا لبحث تحضيرات القمة السابعة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 فيفري 2024 12:13     الفئـة : اقتصــاد
منتدى الدول المصدرة للغاز: عرقاب يستقبل وفدا لبحث تحضيرات القمة السابعة

الجزائر- استقبل وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, وفدا عن منتدى الدول المصدرة للغاز, يقوده أمينه العام, محمد حامل, لمتابعة التحضيرات الجارية لانعقاد القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات المنتدى, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال هذ اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة بحضور إطاراتها, تطرق الجانبان الى اخر التطورات المتعلقة بالتحضيرات الجارية للقمة المزمع انعقادها في الجزائر العاصمة من 29 فبراير الى 2 مارس من السنة الجارية, حسب نفس المصدر.

كما بحث الطرفان الأهداف الاستراتيجية للمنتدى, بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي بين الدول الأعضاء في المنتدى لإيجاد حلول وابتكارات في مجال الغاز, لاسيما من خلال معهد أبحاث الغاز التابع للمنتدى والذي يوجد مقره بالجزائر.

وللإشارة, سيقوم الأمين العام والوفد المرافق له بزيارة العديد من المواقع المتعلقة بالحدث, ويعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الجزائريين بهذا الخصوص.

آخر تعديل على الثلاثاء, 06 فيفري 2024 12:42
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منتدى الدول المصدرة للغاز: عرقاب يستقبل وفدا لبحث تحضيرات القمة السابعة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 فيفري 2024 12:13     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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