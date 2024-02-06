الصيرفة الإسلامية: البنوك تستقطب حوالي 624 مليار دج حتى نهاية يونيو 2023

الجزائر- بلغت ودائع الصيرفة الإسلامية 623,83 مليار دج حتى نهاية شهر يونيو 2023، تم جمعها عبر 741 شباكا بنكيا مخصصا لهذا النشاط عبر كامل التراب الوطني، حسبما جاء في مذكرة ظرفية لبنك الجزائر نشرت يوم الإثنين.

و أوضح بنك الجزائر في مذكرته, ان "حجم ودائع الصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك انتقل من 546,69 مليار دج في سنة 2022 ليبلغ 623,83 مليار دج في نهاية يونيو 2023, أي بارتفاع بنسبة 14,11% ما بين نهاية 2022 و نهاية يونيو 2023".

كما اشار ذات المصدر, الى وجود 12 بنكا معتمدا يعمل في الصيرفة الإسلامية حتى نهاية يونيو 2023, منها ستة بنوك عمومية و ستة خاصة, مؤكدا ان عدد الوكالات المخصصة لهذا النشاط قد انتقل من 69 وكالة مع نهاية 2022 الى 75 وكالة في نهاية يونيو 2023, فيما سجل عدد الشبابيك البنكية الخاصة بالصيرفة الإسلامية ارتفاعا, منتقلا من 655 الى 741 شباكا خلال نفس الفترة.

أما فيما يخص مؤشرات المتانة المالية, فقد اكد بنك الجزائر ان مستوى الملاءة المالية الاجمالية للبنوك "يبقى اعلى من الحد الأدنى المطلوب", و "ما فتئ يتحسن خلال الاشهر التسعة الأولى من سنة 2023".

كما أشار بنك الجزائر, الى ارتفاع "ملموس" للإيرادات المالية ب 855,02 مليار دج في ظرف سنة, ليبلغ 7.823,31 مليار دج في نهاية سبتمبر 2023, مقابل 6.968,29 مليار دج في نهاية سبتمبر 2022, أي بارتفاع 12,27%.

و يعود هذا الارتفاع بشكل اساسي الى زيادة مداخيل المحروقات ب567,92 مليار دج, يضيف ذات المصدر, موضحا ان هذه الإيرادات تشير الى نسبة 55,80 % في المداخيل المالية الاجمالية.

أما فيما يخص مستوى الاحتياطي الرسمي للعملة الصعبة (لا يشمل الذهب النقدي), فقد سجل ارتفاعا ب 6,987 مليار موازي دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023.

و كان بقدر ب67,981 مليار موازي دولار امريكي في نهاية سبتمبر 2023, مقابل 52,763 مليار موازي دولار امريكي في نهاية سبتمبر 2022 و 60,994 مليار موازي دولار امريكي في نهاية ديسمبر 2022.

في حين بلغ فائض الرصيد الاجمالي لميزان المدفوعات 6,6 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2023, مقابل 11,9 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2022, حسب ذات المذكرة الظرفية.

أما رصيد الميزان التجاري فيبقى هو الاخر في حالة فائض, مسجلا فائضا ب9,9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023, وفق ذات المصدر, مشيرا الى ان الصادرات من السلع بلغت 41,3 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2023, فيما ناهزت الواردات من السلع 31,3 مليار دولار خلال نفس الفترة.